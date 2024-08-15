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社會 社會焦點 保障人權

檢調追柯文哲政治獻金案　端木正、李文宗深夜抵北檢複訊

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

進度更新：端木正、李文宗抵北檢複訊。

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳疑雲，台北地檢署14日上午指揮調查局兵分7路搜索，並約談會計師端木正和木可、時樂、尼奧公司負責人及員工等6人到案釐清。晚間，尼奧、時樂負責人戴利玲以證人身分移送北檢複訊，稍早訊後請回。到了深夜，端木正、柯競總財務長李文宗也被移送北檢，漏夜問訊中。

北檢14日指揮調查局北機站，前往木可、時樂、尼奧公司、端木正會計師事務所，及負責人李文娟、戴利玲住處等7處進行搜索，調取相關單據，除了約談端木正、李文娟，還另以證人身分約談戴利玲、李文宗、2名員工及事務所員工。

經調查局訊問，戴利玲晚間再以證人身分移送北檢複訊，訊後請回。隨後，會計師員工也移送北檢複訊。到了深夜11點多，端木正、李文宗也被移送北檢，目前漏夜複訊中。

▲▼尼奧、時樂負責人戴利玲複訊請回。（圖／記者劉昌松攝）

▲尼奧、時樂負責人戴利玲複訊後請回。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼李文宗深夜抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲李文宗深夜抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼端木正深夜抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲端木正深夜抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

民眾黨12日開記者會指控，柯文哲參選2024總統大選的獻金收支單據，皆委由會計師端木正進行申報，不料端木正漏報、誤報17筆款項，並以「時間來不及」為由，自行將近2千萬元的競選支出「調節」給時樂股份、尼奧創意行銷、木可公關行銷等3間公司。

不過，外界質疑，木可負責人李文娟是柯競總財務長李文宗的妹妹，政治獻金有4063萬元支付給木可，還有多筆是以「授權金」名義支付，用作製作民眾黨周邊小物，然而販售商品取得的錢，不僅沒回流給民眾黨，還爆出負責製作的立鼎公司替木可代墊高達1300萬元，懷疑支出名目與實際用途不符，可能全進到木可公司口袋。

此外，時樂與尼奧2公司也公開澄清，否認收到柯文哲獻金申報中的3筆、共916萬元的活動與行銷費用，並表示沒開過相關收據發票，更添爭議。

為此，檢察官唐仲慶、郭建鈺指揮調查局北機站展開行動，上午搜索木可、尼奧、時樂、會計師事務所及端木正、李文娟、戴利玲住處等7處，儘管搜索部分不含民眾黨部和柯文哲辦公室，但因柯辦與木可公司位於同樓層，競辦人員主動提供相關單據，供檢調釐清真相，全案朝偽造文書罪偵辦中。

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