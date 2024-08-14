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社會 社會焦點 保障人權

小巨蛋旁1死2傷畫面曝！轎車內線狂切衝人行道　駕駛當場被捕


記者張君豪／台北報導

14日晚間17時許松山警方接獲報案，南京東路四段115號葉男（56歲）駕駛一自小客沿沿南京東路四段東往西方姓行駛，但經過寧安路口車輛開始右偏爆衝，衝撞上路旁人行道，結果造成3名行人1死兩傷送醫的慘劇，經警方緊急到場處理協助傷者送醫，葉男經酒測值為0，警方懷疑他疲勞駕駛，將依過失致死罪嫌移送、車禍監視器影像曝光顯示駕駛右偏後，毫無減速衝上人行道釀禍。

▲▼自小客撞進小巨蛋旁人行道，2、3人受傷送往醫院救治。(圖／記者黃彥傑攝）
▲自小客撞進小巨蛋旁人行道，造成1死2傷意外。(圖說下同／記者黃彥傑攝）

松山警方調查，當時葉男行駛在南京東路第二車道，但經南京、寧安路口向右偏行暴衝到人行道，其前車頭碰撞3名行人，造成鄭女（24歲）左腳大拇指骨折、王男（49歲）左手手肘擦挫傷、張女（70歲）當場沒有呼吸心跳，經送醫搶救後宣告死亡。

▲▼自小客撞進小巨蛋旁人行道，2、3人受傷送往醫院救治。(圖／記者黃彥傑攝）

葉男肇事後被警方帶回松山分局東社派出所製作筆錄，警方通知鑑識人員到場採證，待鑑識採證完畢，交通大隊派拖吊車將葉男肇事之自小客車暫留保管。警方呼籲，駕駛車輛應考量自身駕駛精神狀況，切勿貿然上路，造成他人及自身危害。


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