翻轉能源貧戶！花蓮縣府優先協助15弱勢家戶　更換節能冰箱

▲▼節電團隊前往能源弱勢家庭進行訪視，協助15家戶將老舊冰箱汰換成一級節能冰箱。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為翻轉能源弱勢，花蓮縣政府的節電夥伴團隊前往能源弱勢家庭進行訪視，並協助15戶家庭將老舊冰箱汰換成一級節能冰箱，在減輕能源負擔的同時可獲得更便利的生活，協助能源弱勢家庭打造舒適的用電環境，落實縣長徐榛蔚永續、幸福花蓮的施政目標。

在國際定義上，當家庭的能源開銷超過家庭總收入的10%，可稱此家庭為能源貧戶（energy poverty）。全台還是存有能源貧戶的問題，他們無力負擔汰換老舊耗能家電，其中老舊冰箱所衍伸出來的電費相較於節能冰箱來的高，甚至每期電費高於正常家庭，加重其經濟負擔，同時也容易因老舊冰箱冷度不足而造成食物保存的安全疑慮。

根據財團法人工業技術研究院之研究資料指出，一台12年的老冰箱平均一天耗電量約2.68度，以夏季電費計算和新冰箱差了近2倍，可見汰換家中的老舊冰箱不但具有節電效益，還能為民眾省下荷包，一舉數得。

觀光處處長余明勲表示，本次由各鄉鎮市公所盤點轄內弱勢家庭名單，以本縣低收入戶、家中有身心障礙人士且總家庭人口至少5人的家戶為優先補助對象，經縣府節能團隊訪視確認後，共協助15戶弱勢家庭將老舊冰箱汰換為一級節能冰箱，並宣導節能相關知識、鼓勵調整用電習慣，期能翻轉弱勢處境，讓弱勢家庭獲得更好的生活條件。

花蓮縣政府表示，期望藉此關懷弱勢活動拋磚引玉，讓更多的企業民間單位投入能源弱勢關懷的行列，透過汰換節能家電的過程，改善能源弱勢族群的生活，未來也將持續推動能源轉型下的公平正義。另外也持續推動節能各項措施，像是「花蓮縣列管夜市及公有零售市場節能燈具汰換補助」方案持續進行中。

歡迎符合資格者於今年9月30日前踴躍提出申請（若經費即將用罄，本府將公告終止補助或提前截止受理補助），從小細節落實節能永續理念，打造友善環境的場域，共同創造永續幸福城市。

更多詳細資訊請參考花蓮節電網（https://hl-saving.net/）。