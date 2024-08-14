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渣男偷拍性愛片逼婚　PO上網公布妻個資還辱「眾人X」

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名男子偷拍性愛片逼婚，婚後卻將影片PO上網羞辱妻子，妻子在忍無可忍之下訴請離婚獲准。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

新北市一名人妻小美（化名）指控丈夫阿明（化名），在2人交往期間偷拍性愛影片、照片，威脅她與其結婚，更要她擔任自己的購車保證人。2人結婚後，小美才知道丈夫有妨害性自主、竊盜、搶奪等多項刑事前科，還曾上網散布性愛影片，辱罵她「XX眾人幹」、「老母豬站壁」，並恐嚇女方的家人，讓她氣得訴請離婚。

根據判決書指出，小美與阿明相識不久，阿明就在交往期間偷拍性愛影片、照片，逼迫小美與他結婚。婚後，小美發現阿明有妨害性自主、竊盜、搶奪等多項刑事前科，且惡行難改；在小美擔任買車的保證人後，阿明卻不按期繳納車貸，害小美遭貸款公司提告。

此外，小美又發現，阿明把偷拍的性愛影片、照片上傳網路，供不特定人閱覽，羞辱她「XX眾人幹」、「老母豬站壁」，還公布小美的電話、姓名，更不斷傳訊息恐嚇要對她和家人不利，讓小美的身心備受折磨煎熬。

案經法院審理時，考量阿明前科累累，關於未經小美同意就拍攝私密影片、照片，更在網路上散播、辱罵等惡意騷擾行為，有保護令、前案紀錄表及在監在押全國紀錄表可佐證，堪認小美主張為真實。

法官認為，阿明的作為嚴重侵犯小美隱私，造成她對婚姻關係感到失望而提起訴訟，情節也已逾越一般夫妻相處所可忍受的程度，足認雙方婚姻確已發生破綻，且男方應負完全責任，因此判准兩造離婚。

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