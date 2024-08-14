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社會 社會焦點 保障人權

「房地產教父」爆北捷偷拍裙底！正義姊當眾抓包　今晨臉書回應了

記者葉國吏／綜合報導　

有「房地產教父」之稱的專家曾文龍，遭女網友指控在台北捷運車廂內偷拍對面女乘客裙底風光，造成網友熱議。對此曾文龍清晨也在臉書發表聲明駁斥。

▲▼房地產之父被控偷拍。（圖／翻攝臉書）

▲房地產之父被網友指控北捷車廂偷拍。（圖／翻攝Dcard）

一名女網友在Dcard發文，表示日前從北捷西門站上車後，在列車上發現隔壁男乘客疑似偷拍對面女乘客裙底風光，「還打開相簿把照片放大看」。原PO當下厲聲喝止，起初男乘客辯稱沒有偷拍，卻被抓包火速刪除照片，直言「還狡辯？敢不敢開『最近刪除』相簿？要我報警嗎？」

男乘客聽到要報警後，才打開手機相簿「偷拍照就躺在相簿」。原PO表示，男乘客隨即改口是拍對面一整群人，並不斷道歉。令人意外的是，男乘客透過對方手機LINE名稱發現，原來是有「房地產教父」之稱的曾文龍。此文章也引起Dcard網友熱烈討論。

▲▼房地產之父被控偷拍。（圖／翻攝臉書）

▲面對網友指控，曾文龍今晨在臉書透過律師發表回應。（圖／翻攝臉書）

對使曾文龍在今天（14日）清晨臉書透過律師發表回應：
1、曾博士以手機拍攝之畫面，係坐其對面一整排人之照片，並非某單一個人，更非個人私密部位，並無不法可言。
2、散布本件不實言論之人，亦明知本人手機內之照片、並無他人私密部位之照片，而仍故意於網路上公開揭露本人姓名與足以辨識本人之個資、指述本人偷拍他人裙底云云，其行為恐已涉及妨害本人名譽及違反個人資料保護法，本人將保留法律追訴權，以遏止不法侵害。

 
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