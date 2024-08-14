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【廣編】第11屆台灣青少年公開賽　參賽總人數改寫青少年球賽紀錄

利百代,百辰創新,青少年高爾夫（圖／利百代提供）

【廣編特輯】

圖、文／利百代提供

為讓台灣的青少年高爾夫好手們, 有跟國際選手交流的機會，利百代國際實業(股)公司連續二年支持贊助的「台灣青少年公開賽」第十一屆－百辰創新( Taiwan Junior Open)，訂8月14日至16日在美麗華高爾夫鄉村俱樂部盛大舉行，今年邀請9個國家、61位國外青少年高爾夫好手，與台灣本地150餘位青少年同場競桿，加上資格賽未晉級的60人，總參賽人數達270人，改寫我國青少年高球賽紀錄。

不過，賽事總監翁士棻並不以國內最盛大的青少年高球賽事自滿，他強調，台灣青少年公開賽的目標是打造亞洲最大的青少年高球賽，藉此開拓我國青少年選手的視野，提升我國高球整體實力。他並以具體數據佐證，台灣青少年公開賽開辦至今各項指標的提升，包括：以美國頂尖大學校隊為目標的台灣青少年人數較8年前增加15倍，主動出國參與國際賽事之家庭增加10倍以上。此外，台灣青少年公開賽2015年加入亞太青少年巡迴賽，泰國、印度、印尼等地甚至為台灣青少年公開賽開辦資格賽，都是國際化指標。

利百代,百辰創新,青少年高爾夫（圖／利百代提供）

利百代國際實業(股)公司因為非常認同與支持台灣青少年公開賽用心經營、馳名國際，連續兩年贊助賽事, 提供台灣製造的文創文具給予所有報名參賽的青少年好手做為鼓勵，並見證此台灣主辦的國際邀請賽事認證單位也愈來愈多，除世界業餘排名WAGR及美國青少年積分榜外，今年新增亞太高協會APGC，成為亞洲第一個提供青少年選手年度積分的旗艦級國際賽事。APGC代表John並在現場宣布，本屆賽事升格為進軍國際賽會的平台，A、B組男、女冠軍選手，可獲阿布達比「亞太青少年高球賽」參賽資格。

記者會在台北市原住民族合唱團悠揚高亢的歌聲揭開序幕，阿美族和排灣族民謠旋律優美、渾然天成，與高爾夫生機盎然的特性相得益彰，讓14日起展開的比賽更充滿想像空間。由國家隊員黃凱駿和施友翔領軍的地主隊，面對國外對手大軍壓境，如何維護地主優勢也備受期待。外籍選手分別來自美、泰、星、日、馬、菲、中、印、印尼等9國共61人，其中在記者會發表參賽感言、來自日本的福井誠介，在2021及2023年參加美國IMG世界青少年高球錦標賽奪冠，最具代表性。而泰國選手多達20餘人，實力堅強，也將強力挑戰地主優勢。

樂見台灣主辦的國際賽事, 受到各國選手及認證單位的認可, 利百代國際實業(股)公司定將持續支持台灣青少年高爾夫公開賽, 為台灣培養高爾夫運動好手盡一份心力。

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