【廣編】陪伴台灣超過一甲子的文具老品牌　繪畫比賽正式啟動

▲「利百代之星-繪畫比賽」舉辦20屆，今年訂定主題「地球捍衛計畫」希望以打造健康環境為出發，讓孩童在創意繪畫的同時，也能思索未來該擁有的「零污染生活」該如何創造。

圖、文／利百代提供

無論你是不是從小在台灣成長的台灣囡仔，絕對使用過「利百代」所製造的優質文具，從民國初年持續走來，利百代持續堅持提供安全、環保、無毒的生活環境給下一代，並在近年轉型成一個多樣且創新的多元產業，希望促進優質快樂的人文發展環境，攜手社會維護孩童健康成長，並達成與環境共融的企業責任。今年利百代攜手新IP角色「Q比醬」化身太空人，俯覽人們共同身存的地球大地，帶領孩童們共同深思環境保護的重要性，藉此利用孩童創意的思考模式，讓我們知道該如何成為保衛地球的真正勇士，更能讓家長教育下一代孩童正確的生態概念，以這種正向的循環模式，希望在近年地球暖化加速的情況下，能為環境保育做到一份心力。

利百代之星繪畫比賽Ｘ地球捍衛計畫

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延續「利百代之星-繪畫比賽」舉辦20屆的精神，持續孕育及鼓勵下一代熱愛美術的新血液，也希望推廣台灣藝術教育的重要性，使大朋友小朋友們在優質的環境中，茁壯自己的技能，且對自己所愛感到自信以及驕傲，藉此完成利百代信念「陪著你生活」的宗旨！故在今年訂定主題『地球捍衛計畫』時，利百代希望以打造健康環境為出發，讓孩童在創意繪畫的同時，也能思索未來該擁有的「零污染生活」該如何創造。

地球暖化已是現今全球人民最需要面對的課題，面對近來的總總自然反撲事件， 例如：澳洲森林大火、印度罕見熱浪、南非豪大雨、美國暴雪……等等，大自然都在在地告誡我們，該是時候停止對世界的迫害，也是時候捍衛地球母親了！但我們該如何展開我們保衛家園的第一步呢？生為新世代的小小地球主人翁們，是時候發揮你們無限的想像力，去思考你想成為的捍衛戰士，不論是什麼天馬行空的拯救想法，都可以透過你手中的畫筆記錄下來，傳遞你想保衛的理念，並藉此一起帶領大朋友或是家中長輩們，一起落實愛地球的捍衛之心！

利百代繪畫比賽徵畫小組表示：目前已經陸續收到許多小小捍衛戰士的繪畫圖稿了，個個都是武林中的高手，充滿創意的作品中，也讓我們看到大家熱愛地球的心意，也有許多值得大朋友們學習的妙招，想知道更多保護環境的方法嗎？或是想讓家中的小寶貝也來參加比賽拿獎品嗎？那就趕緊來報名利百代之星繪畫比賽「地球捍衛計畫」吧！

https://events.liberty.com.tw/painting-21th-28748