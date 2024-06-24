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【廣編】利百代首屆小小播客大賽　邀請全國小朋友展現創意！

利百代首屆小小播客大賽，邀請全國小朋友展現創意!（圖／利百代提供）

【廣編特輯】

圖、文／利百代提供

在創意與童真的交匯點上，利百代國際實業(股)今年舉辦了首屆「利百代小小播客大賽」，這一全國性的比賽凡是國小一至六年級學生都可以參加，目的是激發孩子們的口語表達及創造力，同時培養未來的播客新星。

「利百代小小播客大賽」本屆活動主題為「小小探險家-動物奇妙之旅」，並與市立動物園的週年慶活動緊密結合，提供一個平台讓孩子們通過聲音講述自己與動物相處的經歷，參賽者可以選擇多種形式進行創作，如敘述寵物故事、記錄動物園遊記、介紹動物知識，或是模擬動物聲音，讓內容既教育又富有娛樂性。

在宣傳影片中可愛的Q比醬裝扮成斑馬與大象哥哥呼籲大家：「快來參加『利百代小小播客大賽』，用你的聲音帶領我們走進你的動物奇妙之旅！」，讓孩子們透過創意和聲音展現自己的生活態度，分享給大家只有孩童才能體驗到的奇妙和純真。

利百代國際實業(股)長期致力於提供一個展示孩子們多才多藝的舞台，這次「利百代小小播客大賽」不僅讓孩子們有機會表達自己，也給予家長一個觀察和理解孩子們如何看待世界的窗口。比賽的獎品豐富，包括最佳創意獎、最佳表達獎等，這些獎項鼓勵孩子們用獨特的方式說出他們的故事。

在此，利百代國際實業（股）誠摯邀請全國的小朋友參與這場創意與聲音的盛會，一同進入孩子眼中的奇妙動物之旅。

活動網頁: https://www.provoice.tw/active/20240616/
一、相關活動日期如下：
1. 報名日期：即日起至7月15日，7月20日公布入圍名單。
2. 入圍網路投票：7月23日12:00開始，並於7月26日18:00結束。
3. 決選結果：7月31日公布。
4. 頒獎典禮：8月23日，於福容大飯店台北二館－芙蓉廳（B1）舉行。
飯店地址：新北市深坑區北深路三段236號
5. 提醒事項：邀請所有入圍者參加。
二、參賽作品內容規劃與規格說明:
1. 內容主題: 主題以小朋友與動物之間故事為主，例如:小朋友與家中的寵物有趣的小故事，為什麼你會養鴨子當寵物呢?因為…，或是你跟家人、同學一起去動物園發生的有趣小故事等等。
2. 參加作品可為新創亦可重製之作品，但不得違反社會善良風氣。
3. 錄音內容需要以下幾點
01. 包含故事名稱
02. 自我介紹
03. 故事內容
04. 片尾。如”謝謝大家收聽”
05. 作品長度請注意:整體音檔不超過3分鐘。
06. 配樂部分；無限制，可以有音樂也可以不用音樂喔！
4. 錄音方式：任何形式都不拘，最方便的就是用手機錄喔！
5.節目作品格式:mp3、wav、m4a三種格式任一種上傳至報名網頁
 

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