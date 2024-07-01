　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】利百代捐贈工程整修　「新月台校園紀念品店」蓄勢待發

利百代捐贈工程整修　「新月台校園紀念品店｣蓄勢待發（圖／利百代提供）

▲台大校長陳文章（右）、利百代董事長門田明輝（左）共同簽約，由利百代捐贈台大新月台整修工程的經費。

【廣編特輯】

圖、文／利百代提供

國立臺灣大學6/28舉辦受贈簽約儀式，感謝利百代國際實業公司支持學校整修校總區「新月台」，未來將成立嶄新的校園紀念品店。雙方分別由臺大校長陳文章及利百代公司董事長門田明輝擔任代表簽約，儀式簡單隆重。「新月台校園紀念品店｣的成立將是臺大重要的里程碑，可為校園注入新的活力與魅力。通過利百代公司的捐贈，這個集創意、科技和文化於一體的新月台，將為臺大師生和校友提供一個交流、交會、等候、啟程的最佳場所，也期許新月台校園紀念品店能成為一個新指標，為社區、校友、臺大師生們營造一個集結創意、傳承和創新的空間基地。

臺大未來的校園紀念品店將以「三個連結」為核心理念，第一是「社會連結」，以主題特展及出版中心書籍來彰顯臺大的社會連結及貢獻。第二是「校友連結」，提供校友中心服務據點及校友聯誼活動場地。第三是「國際連結」，作為國外訪賓及學生訪團停留點，可休憩、交流及購買臺大紀念品。

臺大表示，新月台校園紀念品店預計於2024年年底正式開幕，之後可望成為校園的新地標。店內將展售各類創意紀念品，包括限量版文具、校園周邊商品、紀念服飾等。這些商品不僅將融入臺大的歷史和文化元素，還將結合現代設計理念，為校友及民眾提供獨特而富有意義的禮品選擇。陳文章校長表示：「期待新月台校園紀念品店這個新空間未來能成為師生、校友造訪的熱點，並在此留下他們美好的校園回憶，也歡迎民眾前來，從不一樣的角度認識臺大」。臺大副校長丁詩同則表示，新月台校園紀念品店要發揮的價值，絶對不止於紀念品的販售，未來這會是一個校友休憩、交會與連結的交流平台，同時也會是校園與社區文化氛圍的相融節點。

利百代捐贈工程整修　「新月台校園紀念品店｣蓄勢待發（圖／利百代提供）

▲台大校長陳文章（左3）、利百代董事長門田明輝（右3）、台大副校長丁詩同（右2）、利百代總經理張正昇（左2）、台大國際長袁孝維（右1）、好好聽文創董事長潘祖蔭（左1）。

開創近80年、屹立超過四分之三世紀，利百代公司一直致力於推動教育及文化事業的發展，此次捐贈案也是履行企業社會責任的重要舉措。門田明輝董事長表示：「我們很榮幸能夠與臺大合作，通過支持新月台校園紀念品店的設立，為校園文化增添一份力量。這不僅是我們回饋社會的一部分，更是我們推動創意與教育融合的具體表現。」

臺大期許新月台校園紀念品店未來能成為校園新創的展示舞台，以新智能科技的應用，為校園注入科技活力。例如提供個性化的商品推薦服務，以及讓使用者通過數位體驗以趣味的方式深入認識臺大。未來，新月台校園紀念品店還規劃展開各類創意工作坊和文化交流活動，邀請師生及校友共同參與，激發更多的創意火花。紀念品店的設立，預計將吸引更多校友回到校園，增加對母校的凝聚與認同感，並可促進校友間的聯繫合作。

ET快訊
「我對賴清德非常失望」　游盈隆預言：迎來前所未見政治惡鬥
快訊／七星潭溺水！　男子命危送醫
謝欣穎、林柏宏激情床戲　女上男下動太快喊卡
快訊／繼續纏鬥！黃嘉千獲保護令再開庭　夏克立抱娃娃現身
快訊／台南民宅火警！1女電梯內死亡　3傷送醫
連鎖早餐店醬油撈出小強！　店家急停業
歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網驚：太噁了無法接受
無人拉麵廚餘減少逾1／3！闆娘曝奥客行徑...刺青男來吵也沒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中歌劇院3檔必看音樂劇！台語饒舌「鄭成功歌舞秀」籌備4年推出

「農粉幣」首日上路就當機　農業部：流量超乎預期

唱片行「專輯擼下體」放回架上！男大生被轟爆　網怒：支持提告

好市多買酸辣雞翅！啃完才發現「血紅色沒熟」...她慘腹痛全吐出

到越南旅遊！他一看街景「以為在台北市」　網見2圖驚呆：比我們好

無人拉麵廚餘減少逾1／3！闆娘曝奥客行徑...刺青男來吵架也沒在怕

連鎖早餐店醬油桶撈出小強！民眾險吃下肚喊噁　店家急停業

【廣編】利百代捐贈工程整修　「新月台校園紀念品店」蓄勢待發

2024上半年「10大暢銷書排行榜」！史努比跨界作一次奪2席

幫訂便當！一票人遇過「同事不付錢」　苦主回擊1招：不會有下一次

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

學生被「大刀教授」問實驗原理　竟調皮回應！網：小心變學弟

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

台中歌劇院3檔必看音樂劇！台語饒舌「鄭成功歌舞秀」籌備4年推出

「農粉幣」首日上路就當機　農業部：流量超乎預期

唱片行「專輯擼下體」放回架上！男大生被轟爆　網怒：支持提告

好市多買酸辣雞翅！啃完才發現「血紅色沒熟」...她慘腹痛全吐出

到越南旅遊！他一看街景「以為在台北市」　網見2圖驚呆：比我們好

無人拉麵廚餘減少逾1／3！闆娘曝奥客行徑...刺青男來吵架也沒在怕

連鎖早餐店醬油桶撈出小強！民眾險吃下肚喊噁　店家急停業

【廣編】利百代捐贈工程整修　「新月台校園紀念品店」蓄勢待發

2024上半年「10大暢銷書排行榜」！史努比跨界作一次奪2席

幫訂便當！一票人遇過「同事不付錢」　苦主回擊1招：不會有下一次

24億打造「台南最貴幼兒園」首招生　周邊房價站上5字頭

金門自由行最強攻略！按「鄉鎮分類」推薦30＋行程　三角堡喝咖啡

東元獲5.5萬套印度電動車大單　明年首季交付

身分證中「1、3」有優惠！住信義區旅宿第2晚+13元　2新房型一次看

人夫不准開冷氣！電費1千↑「就砸壞」　6月金額網嚇：會生病

台中歌劇院3檔必看音樂劇！台語饒舌「鄭成功歌舞秀」籌備4年推出

高雄女搭捷運「包包突燒成火球」！全場嚇傻　網紅目睹驚曝元凶

梁文傑：兩岸實質是兩國　「華獨」和「台獨」對陸都一樣

上游供應鏈回補庫存加上需求增溫　全球伺服器Q3出貨增幅估達5%

台南地政服務再進化　登記案件線上繳費全面通

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

西門町「豪大大雞排」無預警停業！　快1個月沒開原因曝

拉麵店PO客人照片公審　付100元才能刪貼文

娶18歲越南新娘生娃　40歲型男：台女要求高

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

天選之人「首次確診」曝4症狀：以為只是小感冒

新生兒死亡！醫師、院方「遭判賠1400萬」　原因被轟爆

「太陽公公一直加班」　今午後下最大地區曝

更多熱門

相關新聞

利百代首屆小小播客大賽　邀請全國小朋友展現創意

利百代首屆小小播客大賽　邀請全國小朋友展現創意

在創意與童真的交匯點上，利百代國際實業(股)今年舉辦了首屆「利百代小小播客大賽」，這一全國性的比賽凡是國小一至六年級學生都可以參加，目的是激發孩子們的口語表達及創造力，同時培養未來的播客新星。

利百代參與世貿文具展展區更大

利百代參與世貿文具展展區更大

探索利百代的國際化之旅！

探索利百代的國際化之旅！

文具老品牌陪伴台灣超過一甲子　繪畫比賽正式啟動

文具老品牌陪伴台灣超過一甲子　繪畫比賽正式啟動

拜拜靈驗有眉角！美女小編準備「鉛筆小抄」一起與神同行

拜拜靈驗有眉角！美女小編準備「鉛筆小抄」一起與神同行

關鍵字：

利百代臺灣大學校園紀念品店

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面