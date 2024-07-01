【廣編】利百代捐贈工程整修　「新月台校園紀念品店」蓄勢待發

▲台大校長陳文章（右）、利百代董事長門田明輝（左）共同簽約，由利百代捐贈台大新月台整修工程的經費。

【廣編特輯】

圖、文／利百代提供

國立臺灣大學6/28舉辦受贈簽約儀式，感謝利百代國際實業公司支持學校整修校總區「新月台」，未來將成立嶄新的校園紀念品店。雙方分別由臺大校長陳文章及利百代公司董事長門田明輝擔任代表簽約，儀式簡單隆重。「新月台校園紀念品店｣的成立將是臺大重要的里程碑，可為校園注入新的活力與魅力。通過利百代公司的捐贈，這個集創意、科技和文化於一體的新月台，將為臺大師生和校友提供一個交流、交會、等候、啟程的最佳場所，也期許新月台校園紀念品店能成為一個新指標，為社區、校友、臺大師生們營造一個集結創意、傳承和創新的空間基地。

臺大未來的校園紀念品店將以「三個連結」為核心理念，第一是「社會連結」，以主題特展及出版中心書籍來彰顯臺大的社會連結及貢獻。第二是「校友連結」，提供校友中心服務據點及校友聯誼活動場地。第三是「國際連結」，作為國外訪賓及學生訪團停留點，可休憩、交流及購買臺大紀念品。

臺大表示，新月台校園紀念品店預計於2024年年底正式開幕，之後可望成為校園的新地標。店內將展售各類創意紀念品，包括限量版文具、校園周邊商品、紀念服飾等。這些商品不僅將融入臺大的歷史和文化元素，還將結合現代設計理念，為校友及民眾提供獨特而富有意義的禮品選擇。陳文章校長表示：「期待新月台校園紀念品店這個新空間未來能成為師生、校友造訪的熱點，並在此留下他們美好的校園回憶，也歡迎民眾前來，從不一樣的角度認識臺大」。臺大副校長丁詩同則表示，新月台校園紀念品店要發揮的價值，絶對不止於紀念品的販售，未來這會是一個校友休憩、交會與連結的交流平台，同時也會是校園與社區文化氛圍的相融節點。

▲台大校長陳文章（左3）、利百代董事長門田明輝（右3）、台大副校長丁詩同（右2）、利百代總經理張正昇（左2）、台大國際長袁孝維（右1）、好好聽文創董事長潘祖蔭（左1）。

開創近80年、屹立超過四分之三世紀，利百代公司一直致力於推動教育及文化事業的發展，此次捐贈案也是履行企業社會責任的重要舉措。門田明輝董事長表示：「我們很榮幸能夠與臺大合作，通過支持新月台校園紀念品店的設立，為校園文化增添一份力量。這不僅是我們回饋社會的一部分，更是我們推動創意與教育融合的具體表現。」

臺大期許新月台校園紀念品店未來能成為校園新創的展示舞台，以新智能科技的應用，為校園注入科技活力。例如提供個性化的商品推薦服務，以及讓使用者通過數位體驗以趣味的方式深入認識臺大。未來，新月台校園紀念品店還規劃展開各類創意工作坊和文化交流活動，邀請師生及校友共同參與，激發更多的創意火花。紀念品店的設立，預計將吸引更多校友回到校園，增加對母校的凝聚與認同感，並可促進校友間的聯繫合作。