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台鹽捐塩麴予璞育協會義賣　挹注偏鄉學童課輔

▲台鹽公司總經理陳世輝(後左3)、璞育協會理事長黃雅聖(後左4)、後壁區長陳玉惠(後右3)、後壁區農會總幹事林怡歆(後左2)，邀請大家支持璞育協會義賣活動，關心偏鄉教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台鹽公司支持偏鄉教育，14日舉辦「偏鄉裡的魔法午餐，塩麴送愛行動」，捐贈「鮮選我塩麴」作為義賣品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台鹽公司支持偏鄉教育，14日舉辦「偏鄉裡的魔法午餐，塩麴送愛行動」，捐贈「鮮選我塩麴」作為義賣品，所得扣除成本後，將全數用於台灣璞育文教發展協會「鄉村兒童課輔班」營運。

活動當天，台鹽公司總經理陳世輝、台灣璞育文教發展協會理事長黃雅聖、台南市後壁區長陳玉惠、後壁農會總幹事林怡歆、在地長輩、課輔班學童皆參與手作塩麴創意料理活動，並享用美味的塩麴料理，共同度過了一個美好的午餐時光。

台灣璞育文教發展協會長期深耕北台南，設立「鄉村兒童課輔班」，10年來不間斷提供台南後壁、柳營及新營的弱勢孩童課後照顧及星光晚餐，讓孩子有個等待家長下班的庇護環境，不因無大人陪伴而引發安全疑慮。

▲台鹽公司總經理陳世輝(後左3)、璞育協會理事長黃雅聖(後左4)、後壁區長陳玉惠(後右3)、後壁區農會總幹事林怡歆(後左2)，邀請大家支持璞育協會義賣活動，關心偏鄉教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣璞育文教發展協會理事長黃雅聖感謝台鹽公司的愛心捐贈，他表示，中秋將屆，富有健康概念的塩麴，送禮自用兩相宜，協會將舉辦義賣，期盼廣募社會愛心，讓更多孩子能受益。除此之外，塩麴具有易入菜、好吃等特色，並適用於醃漬食材，可軟化肉質，老師也會帶領孩子一起運用塩麴製作美味的塩麴烤肉片進行義賣。

活動當日，台鹽公司特別規劃「塩麴料理DIY課程」，由台南市後壁區長陳玉惠邀請在地長輩前往後壁璞育服務據點，與課輔班學童參與「塩麴健康料理小教室」，一起向王家曼老師學習製作塩麴玉子燒和塩麴燒豬肉飯等創意料理，既增進了學童們的烹飪技能，也藉機向鄉親推廣這款適合長者、孩童食用的萬用調味料-塩麴。

台鹽公司總經理陳世輝表示，塩麴以稻米天然發酵釀成，後壁是嘉南平原米倉，本次台鹽公司特別捐贈使用後壁在地台梗9號米製成的「鮮選我塩麴」，作為「鄉村兒童課輔班」義賣品，讓偏鄉孩子能得到更多教育資源，並舉辦手作料理活動，與課輔班學童、在地長輩們分享食農教育、健康飲食概念，創造在地、企業、消費者三方善的循環，歡迎大家一起來支持義賣活動。

▲台鹽公司總經理陳世輝(後左3)、璞育協會理事長黃雅聖(後左4)、後壁區長陳玉惠(後右3)、後壁區農會總幹事林怡歆(後左2)，邀請大家支持璞育協會義賣活動，關心偏鄉教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台鹽公司總經理陳世輝(後左3)、璞育協會理事長黃雅聖(後左4)、後壁區長陳玉惠(後右3)、後壁區農會總幹事林怡歆(後左2)，邀請大家支持璞育協會義賣活動，關心偏鄉教育。

台鹽「鮮選我塩麴」曾二度榮獲比利時國際風味評鑑所(ITQI)風味絕佳獎及Eatender銀髮友善食品標章肯定，嚴選日本特有菌種、國產米、RO水、海鹽等食材發酵釀成，不添加人工甘味劑、防腐劑、色素，可提鮮料理、嫩化肉質，適合煮、炒、拌、醃，簡單一匙，風味自然回甘。塩麴素有「萬用調味料」之稱，可取代味精、醬油等調味料，無論親子手作、單身開伙、職業媽媽快速上菜、健身族備餐、素食料理、銀髮長輩均衡飲食皆宜，是注重健康、養生人士料理新選擇。

中秋義賣活動訊息，請上FB搜尋「台灣璞育文教發展協會」或撥打璞育服務專線06-687-2731洽詢。

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