學童在家垃圾不分類？屏東縣環保局走進幼兒園宣導

▲垃圾分類向下扎根 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

「學童在學校垃圾分類在家卻不分類」，屏東縣政府環保局本月1日來與各公所清潔隊攜手強力執行垃圾破袋檢查作業，發現這種現象，已將宣導對象擴及到幼兒園學童，透過寓教於樂的垃圾分類實境練習往下扎根，讓小小朋友成為分類王，為保護環境盡一份力。

縣政府為展現資源循環零廢棄的決心，自今年8月1日起，環保局與各公所清潔隊攜手強力執行垃圾破袋檢查作業，執行10天以來垃圾分類合格率已由上半年度的47%提升至68%，呼籲民眾在生活中應養成良好的垃圾分類習慣，確保資源回收物、廚餘能夠確實進入資源循環體系，從源頭避免資源錯置情形。

國內自民國94年推行垃圾強制分三類以來迄今已屆20年，民眾排出垃圾時，應將垃圾分類為「一般垃圾」、「資源垃圾」及「廚餘」等3類，促使廢棄物變成資源進而永續利用，讓臺灣朝向「全分類．零廢棄」的永續社會。另外，「資源零廢棄」更是中央政府去年公告淨零碳排的十二項關鍵戰略中的一項，顯示資源回收對於全台灣以至於全世界的重要性。

但環保局在執行破袋檢查作業中，發現有不少國小學童帶垃圾來丟垃圾車時並未進行分類，經詢問，學童在學校會將垃圾依規定分類，在家卻沒有確實做到分類。「垃圾分類是不分區域，不分學校及家庭，落實垃圾分類是為了保護地球，是為了這一代以及世世代代的環境永續」。

另外，清潔隊員還發現有部分民眾在丟垃圾時，竟將未落實分類遭到拒收的垃圾拿到社區隱密處棄置，造成環境髒亂問題，或有將一般垃圾混入資源回收物中，投入資源回收車情形，造成清潔隊後端分類的困擾，隊員負擔加重苦不堪言。

環保局強調，垃圾分類制度已行之有年，隨意棄置垃圾或垃圾未依規定分類均違反廢棄物清理法規定，若民眾屢勸不聽，將依違反廢棄物清理法規定處以新臺幣1,200至6,000元罰鍰。

縣長周春米表示，守護環境是大家共同責任，縣府邀請大家從源頭做好垃圾分類及回收，降低後端垃圾處理壓力，共同打造屏東安居樂業的希望城市，一齊邁向資源循環零廢棄之願景!