　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

學童在家垃圾不分類？屏東縣環保局走進幼兒園宣導

▲垃圾分類向下扎根 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

▲垃圾分類向下扎根 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

「學童在學校垃圾分類在家卻不分類」，屏東縣政府環保局本月1日來與各公所清潔隊攜手強力執行垃圾破袋檢查作業，發現這種現象，已將宣導對象擴及到幼兒園學童，透過寓教於樂的垃圾分類實境練習往下扎根，讓小小朋友成為分類王，為保護環境盡一份力。

▲垃圾分類向下扎根 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

▲垃圾分類向下扎根 。（圖／屏東縣政府環保局提供）

縣政府為展現資源循環零廢棄的決心，自今年8月1日起，環保局與各公所清潔隊攜手強力執行垃圾破袋檢查作業，執行10天以來垃圾分類合格率已由上半年度的47%提升至68%，呼籲民眾在生活中應養成良好的垃圾分類習慣，確保資源回收物、廚餘能夠確實進入資源循環體系，從源頭避免資源錯置情形。

國內自民國94年推行垃圾強制分三類以來迄今已屆20年，民眾排出垃圾時，應將垃圾分類為「一般垃圾」、「資源垃圾」及「廚餘」等3類，促使廢棄物變成資源進而永續利用，讓臺灣朝向「全分類．零廢棄」的永續社會。另外，「資源零廢棄」更是中央政府去年公告淨零碳排的十二項關鍵戰略中的一項，顯示資源回收對於全台灣以至於全世界的重要性。

但環保局在執行破袋檢查作業中，發現有不少國小學童帶垃圾來丟垃圾車時並未進行分類，經詢問，學童在學校會將垃圾依規定分類，在家卻沒有確實做到分類。「垃圾分類是不分區域，不分學校及家庭，落實垃圾分類是為了保護地球，是為了這一代以及世世代代的環境永續」。

另外，清潔隊員還發現有部分民眾在丟垃圾時，竟將未落實分類遭到拒收的垃圾拿到社區隱密處棄置，造成環境髒亂問題，或有將一般垃圾混入資源回收物中，投入資源回收車情形，造成清潔隊後端分類的困擾，隊員負擔加重苦不堪言。

環保局強調，垃圾分類制度已行之有年，隨意棄置垃圾或垃圾未依規定分類均違反廢棄物清理法規定，若民眾屢勸不聽，將依違反廢棄物清理法規定處以新臺幣1,200至6,000元罰鍰。

縣長周春米表示，守護環境是大家共同責任，縣府邀請大家從源頭做好垃圾分類及回收，降低後端垃圾處理壓力，共同打造屏東安居樂業的希望城市，一齊邁向資源循環零廢棄之願景!

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
新竹女童赤腳走滾燙柏油路！還曾吞螺絲送醫　母同意繼續安置
獻給林郁婷！大票人號召「這輩子第一次接機」　返台班機曝光
「樂天新有菜」成人展合體本尊！　1.8萬人朝聖：根本長一樣
蔡依林唱一半「鞋跟斷掉」　踮腳尖唱跳整首
預產期剩3天！　孕婦下身大出血死亡
不捨拆夥李洋！王齊麟「很感傷」　新搭擋下周調整默契
拜登首談退選心聲！認了「1件事」難以啟齒　早知將是過渡總統

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

體驗手作療癒　墾森暑期班讓你成為「植家家長」

台南做工行善團助弱勢建家園完成第266戶　獨居老人溫馨入住感恩

玉醫萬寧農場耕作有機米！遠銷西部知名賣場　有小包裝可訂購

學童在家垃圾不分類？屏東縣環保局走進幼兒園宣導

這個扯！民眾武嶺「炊煮火鍋」簡直像辦桌　太管處：依法裁罰

基隆法國公墓中元普度　副市長邱佩琳：展現跨文化敬意

從廟口到社區　雲林縣衛生局積極推廣失智症友善環境

包租公婆別亂開價！桃園率先全台推出租賃透明網路平台

「浪漫情人夜！粉愛粉愛哩」虎尾登場　張麗善分享約會地點

雲科大再創佳績！獲2024亞太暨台灣永續行動獎金銀雙獎

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

#林昀儒 返國球迷瘋狂接機 直言本屆奧運表現退步了

吳鳳遭攻擊「滾回土耳其」拍片澄清！　用母語「聲援林郁婷」：她是女生

陸2歲女童自發練體操　輕鬆「懸吊 360度翻轉」

虎斑貓剛收編一周超自在　大方躺沙發上舔腳媽笑翻

體驗手作療癒　墾森暑期班讓你成為「植家家長」

台南做工行善團助弱勢建家園完成第266戶　獨居老人溫馨入住感恩

玉醫萬寧農場耕作有機米！遠銷西部知名賣場　有小包裝可訂購

學童在家垃圾不分類？屏東縣環保局走進幼兒園宣導

這個扯！民眾武嶺「炊煮火鍋」簡直像辦桌　太管處：依法裁罰

基隆法國公墓中元普度　副市長邱佩琳：展現跨文化敬意

從廟口到社區　雲林縣衛生局積極推廣失智症友善環境

包租公婆別亂開價！桃園率先全台推出租賃透明網路平台

「浪漫情人夜！粉愛粉愛哩」虎尾登場　張麗善分享約會地點

雲科大再創佳績！獲2024亞太暨台灣永續行動獎金銀雙獎

楊丞琳低調上完4年英文課 「老師吐實1句話」她認心情複雜：我努力了

姊姊拿她門禁卡「闖進選手村」　印度女摔角手慘被趕回家

張本智和「3項落空」成奧運最悲情王牌！IG千字文發聲　網心疼

體驗手作療癒　墾森暑期班讓你成為「植家家長」

鋒總支持二軍改打晚上　時間比照一軍最好

勝利出獄首度面對韓媒　委屈喊「沒要開夜店」：消費GD，我錯了⋯

獻給林郁婷！大票人號召「這輩子第一次接機」　返台班機曝光

台南做工行善團助弱勢建家園完成第266戶　獨居老人溫馨入住感恩

酒測超標抓狂！花蓮醉男出手打警察被壓制　2罪送辦

川粉倒戈！賀錦麗民調在3搖擺州「領先」　選民後悔投給無禮川普

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

地方熱門新聞

南警瓦解隱密販毒網絡逮10人送辦

七夕佳節重返懷舊露天電影院限量冰品免費換！

跨世代青銀共樂　新北社區結合大學闖關健走

基隆七夕360秒高空煙火秀　KEELUNG地標點亮夜空

中台世界博物館攜手合庫發行認同卡

景福宮「做十六」成年禮　期學子適性發展

桃園「原島．原生」市集　8/10-11登場

全球首座　靈鷲山「心和平號」禪修巴士首航

貴文宮伎樂齋天供佛　逢七夕為主神慶情人節

16歲正青春藝術節8/10、11築夢市集X戲劇

重視弱勢兒少品格教育　三重社福中心辦暑期營隊

基隆法國公墓中元普度　邱佩琳：展現跨文化敬意

百年神像上油漆　豐原慈濟宮挨轟

侯友宜出席原住民族文化會議　透過交流讓原民政策更到位

更多熱門

相關新聞

北韓淹水金正恩道歉了！讓1.5萬人搬到平壤

北韓淹水金正恩道歉了！讓1.5萬人搬到平壤

北韓西北部平安北道、慈江道等與中國邊界相連的地區7月因為大雨襲擊、鴨綠江氾濫，導致洪災，甚至一度造成5000人受困，北韓領導人金正恩更是親自走訪淹水災區視察。金正恩8日至9日再度前往平安北道義州郡視察，他在災區演說中道歉稱，「自己沒能幫上什麼忙。」隨後宣布要將災區1萬5400名學童送到平壤避難。

即／3名11歲童困大羅蘭溪　警消橡皮艇拉上岸畫面曝

即／3名11歲童困大羅蘭溪　警消橡皮艇拉上岸畫面曝

南投家扶新服務車深入巷弄提供援助

南投家扶新服務車深入巷弄提供援助

雲林小小消防員暑期營精彩啟動

雲林小小消防員暑期營精彩啟動

資源回收率僅50.5%　環保局籲落實垃圾分類

資源回收率僅50.5%　環保局籲落實垃圾分類

關鍵字：

屏東縣環保局垃圾分類學童

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲

恐三颱共舞！　最新預測曝

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

波蘭對手：IG諷刺貼文不是我發的

巴黎奧運體操「沒看到瑞莎培育的選手？」　本尊回應

「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

國旗歌一播林郁婷哭了　台人也哭爆

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

前球后惡劣攻擊林郁婷　網友罵爆

土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今主動上前擁抱

58歲美魔女「幾近全裸」拍大尺度寫真！　直逼走光邊緣

不理「1變化」！他大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

林郁婷太暖！拍照前「幫波蘭妹妹整理衣領」

600萬卡友注意！刷YouTube現金回饋沒了　台新銀10月起全砍

更多

最夯影音

更多

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面