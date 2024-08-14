▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對京華城容積率暴增被控涉嫌圖利財團，在檢調陸續約談北市都發局相關官員，傳喚前北市副市長彭振聲，因涉嫌重大遭限制出境，又接續傳喚台北市都市計畫委員會委員，逐步釐清案情。對於相關案情，律師陳又新今（14日）分析，從彭振聲的角色看得出來，這個案子很大機率是朝向起訴的方向，彭振聲配合辦案，讓檢察官認為不用羈押也不影響後續偵查，所以下一步應該就輪到柯文哲被調查。

被稱為台北市四大弊案之一的京華城容積爭議，在被監察院糾正後，引起連串政治效應，前市長柯文哲遭藍綠陣營輪番質疑在改建容積率上大放送，用獨創的理由把容積獎勵從560%拉高到840%，涉嫌圖利廠商，台北地檢署分案調閱相關審議文件，12日首度傳喚前副市長彭振聲到案，檢察官庭訊3小時後以涉嫌貪污等罪，諭令限制出境、出海及住居。

律師陳又新表示，威京集團當年以捐地為由，成功將「第三種工業區」變更為「第三種商業區」，使容積率從300%提高為560%，北市府另給予「允建樓地板面積保障」，可蓋到12萬0284.39平方公尺，換算容積率達646％。現在京華城要拆除重新開發，應該也是回歸原容積率發展，台北高等行政法院也做出判決，認為之前的允建保障屬於「一次性」，重建後不應再次適用，而須回歸「商三」法定基準容積率上限560％。

陳又新說，柯文哲明顯違反現行規定，京華城案不是都市更新，而台北高等行政法院也做出判決，不可再有其他擴張容積獎勵，且柯文哲也不能主張擁有裁量權，逕自將容積率從560%提高到840%，這是違反台北高等行政法院的判決。

陳又新質疑，柯文哲自以為說「對啦圖利，哪個地方不合法？」，但在這兩個前提下，請問柯文哲是以什麼理由合法圖利，請拿出法律依據，目前看起來是完全違法。

陳又新補充，以刑事稽查慣例這類的大型案件，先前檢察官可能已秘密偵訊台北市府相關局處首長及官員，檢察官通常都會提醒，偵訊後不能談訊相關內容，否則恐有滅證、串供疑慮。京華城案已經延燒到審議委員會委員及副市長，接下來可能很快就會收網。

陳又新分析，前副市長彭振聲的角色看得出來，這個案子很大機率是朝向起訴的方向，因為彭振聲本身就是被告，又被限制出境出海，很明顯代表檢察官認為有被羈押的必要，目前不知道彭振聲配合辦案到什麼程度，讓檢察官認為不用羈押也不影響後續偵查，所以下一步應該就輪到柯文哲被調查。