檢調赴台玻大樓查木可　民眾黨主動提交6箱憑證盼釐清真相

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來捲入政治獻金流向疑雲，檢調14日上午赴台玻大樓的木可行銷公關公司進行搜查，中午左右離開。民眾黨副秘書長許甫受訪表示，調查局基於政治獻金案進行搜索，搜查範圍不含民眾黨部和柯文哲辦公室，但民眾黨主動提交6箱憑證，盼能釐清真相。過程中，檢調有要求「查看」、看一眼柯的辦公室，也有打開門讓檢調看，但最後並沒有進去。

針對柯文哲2024大選政治獻金申報不實問題，調查局14日上午兵分多路展開搜索，除了會計師端木正的事務所外，上午9點，也到位於南京東路上台玻大樓的木可公關公司進行搜查；過了約3小時後，檢調人員陸續抱著6箱資料走出辦公室，直奔地下一樓的停車場。

針對上午檢調的搜索狀況，民眾黨副秘書長許甫在調查局人員離開後受訪說，調查局北機組基於政治獻金案進行搜索，但不包含民眾黨黨部、也不包含柯文哲主席的辦公室。他說，民眾黨主動提交6箱大選時期的競選經費憑證，希望交給檢方。

媒體接著詢問，是否只有調查木可？許甫說，他不能幫檢方來回答行動，但對民眾黨來說沒有被搜索。他表示，這幾天黨內都在清查、整理所有憑證，今天有跟調查局說明、釐清，花比較多時間。

許甫強調，希望儘速釐清真相，把所謂政治獻金到底是怎麼樣短報、浮報甚至漏登誤載等，都儘速釐清。

▲檢調搜索木可公關。（圖／記者陳家祥攝）