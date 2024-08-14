柯文哲政治生命結束了？　趙少康：京華城案涉圖利、違法才該頭痛

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日深陷政治獻金疑雲，讓不少人預言，柯文哲的「政治生命將結束」不過，媒體人趙少康提到，假帳疑雲只對柯文哲的形象有傷害，應該不至於讓柯受到重傷，倒是京華城容積率被放寬超過2倍，可能真正牽涉巨額圖利跟違法，應該會讓柯文哲很頭痛。

趙少康提到，柯文哲跟錢有關的案子最近連環爆，柯總用「錢沒進我口袋」自證清白，以為只要錢沒進他口袋就沒事，就無損他的清廉人設。雖然沒有拿不該拿的錢很重要，但是請柯文哲搞清楚，如果你用公家資源圖利的是個人，而不是全體市民，「圖利」就是錯的，即使錢沒進你口袋。

趙少康說，柯文哲跟民眾黨長期打著清廉、缺錢的大旗吸引年輕選票，也獲得不少軍公教認同，才會讓這次「假帳疑雲」引發軒然大波，原來攤開帳目，民眾黨荷包滿滿，卻把大家小額捐款的辛苦錢花得不明不白，當然會讓支持者無法諒解。

針對近日柯文哲面臨到的狀況，不少人以「政治生命結束」預言柯的下場，但趙少康認為，假帳疑雲只對柯文哲的形象有傷害，如果沒有其他案子被揭發，應該不至於讓柯文哲受到重傷，倒是京華城容積率被放寬超過2倍，可能真正牽涉巨額圖利跟違法，應該會讓柯文哲很頭痛。

「容積率就是錢！」，趙少康說，京華城容積率從392%放寬兩次，增加到840%，明明不是都更，卻讓它適用都更獎勵辦法，到底是彭振聲自己做的決定還是柯文哲下令或默許？如果郝龍斌當市長的時候能守住壓力，柯文哲為什麼沒有？

趙少康表示，柯文哲以為圖利不違法，如果是圖天下人之利，當然沒話講，但是為什麼只圖利京華城一人？錢雖然沒進自己口袋，但是進到少數人口袋，這就是柯文哲認知的公平正義？