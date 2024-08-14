韓國妹來台驚「路上沒有人行道」被機車停滿！　網刷一排：確實

▲人行道有機車。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣惡劣交通環境，外媒就曾以「行人地獄」，形容台灣道路事故的高死亡率，韓國YouTuber「韓國女生Judy」日前邀Fubon Angels的韓籍啦啦隊南珉貞（남민정）與妹妹拍影片，問妹妹走在台灣馬路上的心得，妹妹回了一句「沒有人行道」，該片段被網友熱論，「被外國旅客這樣講，有點丟臉」。

有網友在PTT發文，「韓國妹說沒有人行道」，Judy邀請南珉貞與妹妹南至苑一起拍影片，Judy問「這陣子走在台灣路上妳的感覺怎麼樣？」妹妹則回答「我發現路上沒有人行道，我還問過姊姊，他說台灣本來就是這樣」，此外，對於台灣馬路上有很多摩托車一事感到驚訝。

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Judy則回應，台灣人也承認這件事，且很常討論這問題，「台灣人自己也都說台灣是行人地獄」。原PO表示，「被國外旅客這樣講，好像真的有點丟臉，有沒有台灣很多地方都沒有人行道的卦？」

▲妹妹直呼台灣沒有人行道 。（圖／翻攝自PTT）



對此，網友直呼確實沒有啊，「就真的沒人行道呀」、「人行道是停車，就是騎摩托車和腳踏車，當然看不到」、「就真的沒有，這樣想推旅遊？」「同事前幾天才在大安區斑馬線被車撞」、「啊就真的沒有人行道呀，台灣勉強可以說有人行道的縣市只有雙北而已，笑死」、「她在姊姊YT第一天來台就噴機車很多佔騎樓了」、「妹妹說得一針見血，台灣人行道確實常常停滿機車，沒地方給行人走」。

事實上，南珉貞也在個人YouTube上傳影片，妹妹看到騎樓停了許多摩托車便問「摩托車為什麼這麼多？」南珉貞表示台灣原本摩托車就很多，妹妹便說「可是這樣就沒有人行道了」。

▼南至苑（右）南珉貞（左）。（圖／翻攝自YouTube／남민정 南珉貞）

