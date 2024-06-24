撞飛女騎士！司機下秒喬角度「對準頭部」二次輾壓　她當場身亡

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古烏蘭察布一57歲女子6月21日在等紅綠燈，被高速行駛的車撞飛，之後遭輾壓當場身亡。受害者女兒稱，通過附近攝影機看到，媽媽被撞飛出人行道後，涉事車輛副駕駛還開車門觀望，當時媽媽還意識清醒，準備掏手機試圖求救，但下秒遭遇該車二次輾壓，導致媽媽當場身亡。女兒稱，目前此案也已移交當地刑警隊進一步調查處理。

網傳影片顯示，女子騎著電動單車，停在路口斑馬線上等紅綠燈。此時，一輛白色越野車快速從後方朝著她撞去。被猛烈撞擊後，她和電動單車都高速飛出，而女子則跌落在地。

當時，女子似乎還意識清醒，掏出手機打算求救。沒想到，下秒一件令人憤怒的事情發生了。肇事車輛的副駕駛上下來一個人，觀察了一下女子，沒有主動上前施救，反而關上車門。

▲女子等紅綠燈被撞飛後遭輾壓當場身亡。（圖／翻攝自影片）

之後，越野車再次啟動，打了一把方向盤，輪胎對準了女子的頭部，直接從女子的頭上輾壓了過去，之後快速逃離現場。女子因為傷勢過重不治身亡，目前警方介入事故調查。

影片曝光後，網友憤怒稱，「這根本故意殺人」、「從影片中沒有看出一丁點不是故意殺人的跡象」、「明明直行壓不著，還打了彎瞄準壓過去」、「後面撞了一下，本來 受傷也就是破皮，骨折之類的，前輪和後輪二次輾壓，這個太過分了哈，故意殺人了建議死刑」、「教科書式的故意謀殺」。