高雄4人悠閒漫步輕軌軌道「恐吞500罰單」　網酸：搭透明輕軌

▲民眾直擊有行人走在輕軌軌道上。（圖／翻攝自Threads／kevin0.4.2.8）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌軌道沿線有著黃色鋪面，在這範圍內，不管是行人或是汽機車都不能停留。有民眾昨(19日)直擊，在新上國小站的路口，有4名行人在軌道上悠哉漫步，傻眼表示：「我以為這是給輕軌走的」，網友則酸「他們搭乘的是透明輕軌，只有聰明的人才看的到」。警方對此表示，4名民眾已違反道路交通管理處罰條例，可處500元罰鍰。

「我以為這是給輕軌走的。」網友kevin0.4.2.8在社群論壇Threads上發問，影片可見，4名行人走在輕軌沿線軌道上。就有網友表示：「還蠻常見的，老實說，這樣走真的很丟臉」、「他們搭乘的是透明輕軌，只有聰明的人看的到」、「我還以為是斑馬線呢」，另有人猜測：「看起來像觀光客誤闖」。

▲路口監視器錄下民眾走在輕軌沿線上。（圖／記者許宥孺翻攝）

轄區左營分局表示，目前尚未接獲相關報案，經檢視影片內容，民眾違反道路交通管理處罰條例第78條1項1款「行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮，處新臺幣500元罰鍰」之規定。

警方表示，由於網傳影片並未提供具體時間，警方將依檢舉人檢舉影片，查明後依法舉發。另針對相關路口，規劃警力執行巡守勤務，加強勸導、取締。