恐怖瞬間曝！2男坐等公車遭失控貨車直撞　年輕人急跑開幸運躲劫

記者黃彥傑、邱中岳、黃資真／台北報導

台北市萬華區萬大路上今(26日)上午發生車禍！1輛貨車突然衝上人行道，導致等公車的2名男子遭撞，分別受有右腳踝骨折、左腳骨折等傷勢。目擊民眾嚇壞表示，當時原本是3人坐在椅子上等車，其中1名年輕人見貨車衝過來，連忙跑開逃過一劫，但另外2人因來不及逃跑被撞傷。

▲萬華貨車撞上人行道，2男骨折送醫，地上還留有傷者血跡。（圖／記者黃彥傑攝）



監視器畫面中可以看見，原本行駛在內線的貨車，車頭突然往外切，結果直直朝人行道開上去，當時正站在站牌前的民眾當場消失，一旁等待的機車也嚇壞，立即將車身往旁邊傾斜。

▲畫面中貨車撞上人行道時，幸運擦身而過的機車也嚇壞。（圖／記者邱中岳翻攝）



目擊車禍全程的民眾透露，貨車駕駛稱當時煞車失靈，完全煞不住，看到旁邊人行道有變電箱，只能撞上去讓車輛停下來；另位民眾則表示，當時3個人坐在候車椅上，其中一名年輕人看到車子衝過來立即反應跑開，但來不及叫身旁的人，車子因而撞傷2人。

初步了解，遭撞傷的2位民眾分別是年約50歲男子，右腳踝開放性骨折，另名年約80歲男子則是左腳開放性骨折，救護人員到場時2人意識皆清楚，送醫救治中。

▼目擊民眾表示，當下肇事駕駛稱煞車失靈，不得已只能朝變電箱撞。（圖／記者黃彥傑攝）

