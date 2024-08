土耳其大叔淡定奪銀　賽後親曝「真實心境」！PO文釣出馬斯克親回

▲ 迪凱齊奪牌後和巴黎鐵塔合照。(圖/翻攝自IG/yusufdikecofficial)

記者陳宛貞/綜合外電報導

土耳其51歲射擊手迪凱齊(Yusuf Dikeç)在巴黎奧運一夕爆紅,輕裝上陣「裸射」英姿席捲網路,在社群平台上和美國富豪馬斯克的互動也成為話題。不過他賽後受訪透露,大家都說他看起來很冷靜,其實當下內心波濤洶湧,對於突然走紅則態度謙虛。

《路透》報導,迪凱齊和搭檔塔爾汗(Sevval Ilayda Tarhan)在巴黎奧運男女混合團體10公尺空氣槍比賽摘銀,迪凱齊因看似漫不經心的表情、手插口袋的淡定模樣在網路爆紅,身上不見高科技裝備,而是配戴普通眼鏡和耳塞,因此被稱為「無課金大叔」。

不過迪凱齊事後接受《路透》訪問坦言,「大家都說我當時看起來很冷靜,但其實我內心有風暴正在肆虐」。他認為自己射擊的姿態就代表著公平、簡單、明瞭且自然的奧運精神,「這就是為什麼有這麼多人關注」。

