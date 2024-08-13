土耳其大叔淡定奪銀　賽後親曝「真實心境」！PO文釣出馬斯克親回

▲ 迪凱齊奪牌後和巴黎鐵塔合照。（圖／翻攝自IG／yusufdikecofficial）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其51歲射擊手迪凱齊（Yusuf Dikeç）在巴黎奧運一夕爆紅，輕裝上陣「裸射」英姿席捲網路，在社群平台上和美國富豪馬斯克的互動也成為話題。不過他賽後受訪透露，大家都說他看起來很冷靜，其實當下內心波濤洶湧，對於突然走紅則態度謙虛。

《路透》報導，迪凱齊和搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）在巴黎奧運男女混合團體10公尺空氣槍比賽摘銀，迪凱齊因看似漫不經心的表情、手插口袋的淡定模樣在網路爆紅，身上不見高科技裝備，而是配戴普通眼鏡和耳塞，因此被稱為「無課金大叔」。

不過迪凱齊事後接受《路透》訪問坦言，「大家都說我當時看起來很冷靜，但其實我內心有風暴正在肆虐」。他認為自己射擊的姿態就代表著公平、簡單、明瞭且自然的奧運精神，「這就是為什麼有這麼多人關注」。

Robots will hit the center of the bullseye every time — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2024

迪凱齊賽後加入馬斯克旗下社群平台X，和馬斯克的互動也吸引眾多網友圍觀。他5日PO出一張自己在奧運上舉槍的照片並點名馬斯克，「嗨伊隆，你覺得未來的機器人可以手插口袋在奧運上贏得獎牌嗎？在伊斯坦堡這個文化之都討論這個問題如何？」發文至今累積逾4500萬點閱。

馬斯克也親自現身回應，「機器人永遠都會命中靶心」，「我確實很期待拜訪伊斯坦堡，那裡是世界上最偉大的城市之一」。

迪凱齊的梗圖在奧運選手之間也蔚為風潮，瑞典撐竿跳天王「飛人」杜普蘭提斯（Armand Mondo Duplantis）就在打破世界紀錄奪金後，模仿迪凱齊射擊的姿勢向他致敬。而迪凱齊對此回應，「很高興看到善良的人們互相親近」。