台南惡火5死！一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　獨活長女今早將返抵台

▲台南農機行火警5死，簡易靈堂設置完畢。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳韻如／台南報導

台南六甲區珊瑚路一間農機行昨(13日)一場惡火，奪走陳姓一家5口性命，全家僅有出國參加舞蹈演出的13歲長女逃過一劫。據了解，陳家長女當時還在飛機上就接獲噩耗，飛機一落地後就立即由舞團老師帶領返台，而目前5名死者的簡易靈堂也已布置完畢，本該溫馨的一家合照，卻變成一張張遺照陳列靈堂前，讓人看得相當不捨。

這起火警發生在昨天凌晨2時36分，45歲陳姓屋主經營農機行，從事農機具買賣、維修，與妻子伍女(38歲)結婚後育有2子、2女，火警發生當下，因出入口遭到雜物堵死，屋內也擺滿農機具，造成逃生困難，再加上屋內有樓梯、天井，造成煙囪效應，5人無法向下逃生，最終受困3樓鐵皮屋後方曬衣間，不幸葬身火窟，全家僅有跟隨舞團前往義大利演出的長女逃過一劫。

▲靈堂外還放著親友手折的金元寶 。（圖／記者吳世龍攝）

目前陳家5人的簡易靈堂已布置完畢，本該是一家人溫馨的合照，但卻變成一張張遺照陳列在靈堂前，靈堂外還有親友忍著悲痛折的金元寶，整個場景讓人看了不禁鼻酸，而稍後陳家長女也將返抵台灣，見摯愛的父母、手足最後一面。