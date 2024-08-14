七月詭火！二手國民神車停紅燈燒成廢鐵　車主喊衰：入手未滿月

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區今天(14日)凌晨一輛汽車在鳳屏二路與江山路口停等紅綠燈時，竟然「詭異」起火燃燒，還好駕駛順利逃生，這名駕駛在逃生之後，站路邊眼睜睜看著自己的車燒成廢鐵，而這部車是自己才入手不到一個月，現在全燒了，讓他只能苦笑「活著就好」。

▲一輛「國民神車」就在停等紅綠燈時無故起火燃燒，瞬間燒成廢鐵 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

男子還原火燒車當下的那一刻，他說自己正在停等紅綠燈，結果「煞車壞掉拉手煞車，手煞拉完就冒煙了，我自己就下車看」，然後就聽到碰一聲，整台車就陷入火海，至於為何會燒？自己真的也搞不清楚。這台已經被燒毀的汽車是被稱為「國民神車」，雖然是中古車，不過在二手市場仍然非常搶手。

▲一輛「國民神車」陷入火海。（圖／記者吳奕靖攝）

▲消防隊到場滅火 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黑衣車主無奈看著自己才買不到一個月的車變成廢鐵 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一輛「國民神車」就在停等紅綠燈時無故起火燃燒，瞬間燒成廢鐵 。（圖／記者吳奕靖攝）

「X！上一個車主爛爛的，才剛牽不到一個月，衰小」，男子罵著髒話，表示這台車是不到一個月前從朋友那邊購入，年份已經不記得了，只說「已經很久了」，這幾天正準備要去保養，但只是還沒去就先燒成一台廢鐵，除了無奈就是無奈。而這台車也沒有相關的保險，所以求償無門，只能自己認賠。