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「下一餐在哪」成偏鄉童最難「暑假作業」！佳格以愛灌溉永續行動開啟善循環

▲▼偏鄉童,佳格,以愛灌溉。（圖／佳格提供）

▲暑假期間，偏鄉弱勢兒童面臨嚴峻的營養斷鏈危機！（圖／佳格提供，下同）

生活中心／綜合報導

暑假期間，偏鄉弱勢兒童面臨嚴峻的營養斷鏈危機！根據博幼基金會最新調查，高達57.9%的國小生曾有糧食不安全的經驗，54.2%的弱勢學童沒有習慣吃早餐，近六成的偏鄉弱勢家庭無法為孩子準備晚餐，導致近一成的學童放學後無法每天享用晚餐，11.9%甚至需要將營養午餐打包當作晚餐，更令人擔憂的是，暑假的到來意味著失去了學校營養午餐這一重要保障，使得「下一餐在哪裡」成為許多孩子暑假期間面臨最艱難的「暑假作業」！

在資源匱乏的偏鄉地區，孩童的營養狀況令人堪憂，白飯加醬油、麵包配水、零食餅乾等廉價且營養價值低的食品成為許多孩子的日常飲食。調查發現，偏鄉受輔導孩童不僅熱量攝取過多，維生素和礦物質的攝入更是嚴重不足，缺乏正確的營養知識和指導，使得便宜、易得的零食成為多數偏鄉弱勢兒童的暑假「正餐」。這種情況不僅影響孩子們的身體健康，也可能對他們的長期發展造成不利影響，面對這一嚴峻問題，佳格採取行動為這些弱勢兒童提供更多的營養支持和關愛，為孩子的每一天做點小小的更新。

▲▼偏鄉童,佳格,以愛灌溉。（圖／佳格提供）

▲佳格採取行動為這些弱勢兒童提供更多的營養支持和關愛。

▲▼偏鄉童,佳格,以愛灌溉。（圖／佳格提供）

▲佳格用營養物資和教案灌溉偏鄉小學。

▲▼偏鄉童,佳格,以愛灌溉。（圖／佳格提供）

▲以愛灌溉營養教育箱能提供一個學童一個月的營養補給。

佳格與博幼基金會攜手推動的「以愛灌溉計畫」正在為偏鄉注入新的活力，這項行動的核心是充滿愛心的「以愛灌溉營養教育箱」以及「以愛灌溉營養教育營」，「以愛灌溉營養教育箱」由佳格營養師精心設計，內含七種營養豐富的產品，涵蓋四大重要營養素，每個食品箱能提供一個學童一個月的營養補給，佳格率先捐贈5000箱，也邀請消費者一同認捐，希望幫助更多小朋友。

▲▼偏鄉童,佳格,以愛灌溉。（圖／佳格提供）

▲佳格與博幼基金會攜手推動的「以愛灌溉計畫」正在為偏鄉注入新的活力。

觀察到英美日等國家，皆在國小階段就將營養、食育、烹飪列入常規課程中，孩子從小就耳濡目染學會自製健康餐點，因此今年暑假，佳格帶著滿滿的熱情走進偏鄉舉辦「以愛灌溉營養教育營」，於南投舉辦兩天的「營養教育營」，為孩子建構正確的營養觀念，並學習製作營養又美味的餐點，兩日的營隊中，規劃營養遊戲、食農校育、食材採購、餐點規劃、烹飪實作、健康體能、飲食藝術…等，例如將馬告、刺蔥等等新竹特色物產融入烹飪活動中，從最簡單點心QQ地瓜圓及藜麥堅果麻糬、到最難的奶油雞肉燉飯，都引導小朋友獨立完成。

▲▼偏鄉童,佳格,以愛灌溉。（圖／佳格提供）

▲佳格邀請您，一起創造狀態很好的偏鄉。

佳格作為永續創造者的角色，致力於打造「狀態很好」的偏鄉生活，佳格也將延續過去灌溉偏鄉小學的初衷，將以愛灌溉營養教案內容分享給一群致力於永續發展的教師持續推動營養教育，讓偏鄉的教師可以此為基礎，持續教授孩子營養相關知識，共同打造充滿活力、狀態很好的偏鄉，透過「以愛灌溉計畫」，佳格與博幼基金會創造了善的循環，「以愛灌溉營養教育箱」和「以愛灌溉營養教育營」讓孩子們不僅獲得了營養，更讓他們收穫了自信和學習的樂趣，參與的老師動容地說「孩子有自信是一件很棒很酷的事」、「他想要來上學的時候，對老師來說是一個很大的鼓勵」、「透過不同的才藝課，可以開拓更多的專長」，佳格邀請大家一同參與，為偏鄉孩子們的未來貢獻一份力量。

若要加入認捐行列，請至官網：佳格　以愛灌溉

▲▼偏鄉童,佳格,以愛灌溉。（圖／佳格提供）

▲佳格率先捐贈5000箱，也邀請消費者一同認捐，希望幫助更多小朋友。

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