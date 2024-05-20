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小朋友愛挑食　營養如何補充？

▲▼小朋友愛挑食　營養如何補充？（圖／業者提供）

▲偏挑食的孩子容易營養不均衡、影響營養攝取，成為孩子成長發育路上的絆腳石，且容易使孩子整體三大營養素及維生素、礦物質缺乏，影響成長發育表現。（圖／佳格提供）

文／陳菁兒醫師

「這個不吃，那個也不吃... 每次吃飯都像在打仗一樣…」媽媽眉頭緊鎖，仿佛想到每次用餐時刻的混亂，深深嘆了一口氣。「偏挑食」是養育孩子過程中令人頭痛的問題。偏挑食的孩子容易營養不均衡、影響營養攝取，成為孩子成長發育路上的絆腳石，且容易使孩子整體三大營養素及維生素、礦物質缺乏，影響成長發育表現。

偏挑食孩子容易營養不均衡

每種食物的營養素不同，應選擇多樣且均衡攝取。偏食、挑食會使孩子整體三大營養素及維生素、礦物質缺乏。各種礦物質及維生素皆是維持人體正常生理機能運作不可或缺的營養素，有助於調整體質及幫助牙齒骨骼正常發育，幫助孩子健康成長。一般而言，這些成長必須的維生素及礦物質可以透過足量的均衡飲食攝取。但對於無法配合均衡飲食的孩子，可以考慮營養補充品補足各類維生素及礦物質。此外，有些偏挑食的孩子不愛吃蔬菜水果，缺乏纖維質可能影響健康，也影響孩子的胃口及營養的攝取。

成長階段三大營養素提供所需能量

食物當中的三大營養素：醣類（碳水化合物）、蛋白質、脂質（脂肪）是人體的熱量來源，成長發育不可或缺，同時也是建構人體組織器官的主要原料。

● 醣類（碳水化合物）：是供給人體熱量的主要來源，參與各種生理組成。適量且健康來源的碳水化合物，如五穀根莖類（米飯，地瓜等）可以提供身體足夠的能量以及幫助孩童生長。太精緻的碳水化合物(糖果，餅乾，蛋糕等)營養成分低而且容易造成肥胖，則應盡量避免。
● 蛋白質：為人體細胞、組織、器官的主要構成物質，也是兒童生長發育期的重要營養素，蛋白質攝取不足會造成孩童發育不理想等狀況發生。
● 脂肪：也是人體所需的重要營養素。其中更有一些不可或缺的「必需脂肪酸」，如亞麻油酸….等，人體內無法自行合成。人體若缺乏必需脂肪酸 (EFA)，可能會影響孩童成長表現。

小朋友愛挑食，營養如何補充？

首先，我們可以從嘗試以下幾種方法，增加食物的多樣化：

● 使用不同調味或烹煮方式，改變食物外觀及味道
● 餐和餐之間不吃零食，尤其正餐之前不要吃東西
● 用餐時專心吃飯並且營造輕鬆開心的吃飯氛圍
● 帶領孩子認識食物，減少厭惡

另外，我們可從孩子缺乏的食物營養素著手，補充其他對應的食物。舉例來說，如果孩子不愛吃海鮮而缺乏蛋白質，可以多食用其他的蛋白質來源，像是豆製品，蛋及肉類。若如果以上方式孩子還是不買單，或是日常準備多樣食物有實行上的困難，專業的兒童營養補充品，像是桂格優成長素，則會是爸媽的好幫手，可以做為早餐、點心、睡前營養補充，為孩子成長做額外的營養補充。

專為台灣孩童設計的營養補充品

「桂格優成長素」專為台灣1歲以上孩童設計的營養補充配方，參照衛福部「國人膳食營養素參考攝取量（Dietary Reference Intakes, DRIs）」設計而成。配方以三大營養素為基礎，再添加42種營養素，包含12種維生素、14種礦物質、9種人體必需基酸以及DHA 等等，以全方位幫助孩童營養補充。其包含三重優質蛋白質為肌肉合成來源之一幫助生長發育，結合三種不同速率的快蛋白、慢蛋白，幫助吸收效果更持久。此外，還含有人體必需胺基酸-離胺酸，有助於牙齒和骨骼正常發育，並提供生長所需能量。另外，日本專利乳酸菌和膳食纖維可幫助消化及維持消化道機能，增進營養吸收及食慾，有助於孩童的成長。經由台灣消費者實證，連續使用4週後，有超過9成的台灣孩童生長曲線明顯進步。

桂格優成長素把孩子成長所需的營養素，通通集結，小小一瓶就能補充孩童成長需要全方位的營養補充，桂格優成長素提供偏挑食孩童成長階段所需的全方位營養，幫助孩童發揮成長潛能。

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參考文獻：
Kanda, A., Nakayama, K., Sanbongi, C., Nagata, M., Ikegami, S., & Itoh, H. (2016). Effects of Whey, Caseinate, or Milk Protein Ingestion on Muscle Protein Synthesis after Exercise. Nutrients, 8(6), 339.
Chao HC, Lu JJ, Yang CY, Yeh PJ, Chu SM. Serum Trace Element Levels and Their Correlation with Picky Eating Behavior, Development, and Physical Activity in Early Childhood. Nutrients. 2021 Jul 2;13(7):2295. doi: 10.3390/nu13072295. PMID: 34371805; PMCID: PMC8308333.
Li J, Cao D, Huang Y, Chen B, Chen Z, Wang R, Dong Q, Wei Q, Liu L. Zinc Intakes and Health Outcomes: An Umbrella Review. Front Nutr. 2022 Feb 8;9:798078. doi: 10.3389/fnut.2022.798078. PMID: 35211497; PMCID: PMC8861317.

 
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