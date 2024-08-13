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一見外送員！「阿嬤必嘴砲」勸不聽　她取餐爆尷尬：超丟臉

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友傻眼表示，每次外送員將餐點送到時，阿嬤就會當著人家的面碎念，「為什麼要做外送？考公務人員才是真正的鐵飯碗。」這番話令她超尷尬，但也勸不動老人家，沒想到阿嬤越來越誇張，現在甚至會惡意揣測，此舉讓她不禁搖頭嘆，「每個行業都值得尊重，難道她不知道嗎？」

網友在Dcard發文提到，她經常訂外送，每當外送人員抵達時，阿嬤總在人家面前碎念，「做外送又賺不了多少錢，不知道為什麼要做外送，考公務人員才是真正的鐵飯碗。」每次聽到這類酸言酸語，她都很想上前堵住阿嬤的嘴，「私底下說就算了，當著外送員的面講，到底要多丟臉。」

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原PO無奈表示，最近一次更誇張，當她叫外送後，阿嬤就開始酸道，「我們去店裡買，他會給我們當下煮的菜，那個才不會有問題；外送的話，他就會給已經煮好放涼的菜，搞不好會有問題。」

▲▼老人,長輩,奶奶,阿嬤,手。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

最後，她也忍不住吐槽，「妳到底在說什麼？自己看不起外送，就開始亂講一堆沒有憑據的東西？每個行業都值得尊重，難道不知道嗎？如果每個人都跟妳一樣，只想著去當公務人員，妳哪來的食物吃？妳哪來的東西使用？妳哪來的代步工具？」

對此，網友們紛紛回應，「贊成妳的觀念，三觀正確」、「不是只有妳阿嬤，這世界就是有很多這種人，而且你改變不了他們」、「我爸都會去跟外送員聊天XD」、「妳阿嬤好X掰喔」。

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