90歲阿嬤講評桌球5分鐘　身份竟是「得銅牌國手」！超狂背景曝

▲阿嬤很認真看球賽。（圖／網友授權提供）



記者施怡妏／綜合報導

中華桌球女團在巴黎奧運8強戰遭遇「大魔王」中國女團，以0比3惜敗，未能成功晉級，有網友貼出影片，當天比賽結束後，90歲的阿嬤走到他房間，專業講評兩隊的表現，一講就講了5分鐘，他拍下阿嬤認真的模樣，原來阿嬤曾是台灣桌球國手，還拿過亞運桌球女團銅牌。

網友在Threads發文，中華隊桌球女團比賽結束時，阿嬤打開房門跟他講評兩隊的表現，一講就講了5分鐘，「快要講完後我才想到要錄影，真的是專業的國手阿嬤！」原PO透露，阿嬤最後留了一句話，稱讚大陸選手打得真好，「不管對手是誰她都稱讚，只要是好球都稱讚！」

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原PO笑喊，「這位90歲的老太太，邊看比賽邊講評，但她絕對有資格聊聊這些年輕好手，畢竟這些年輕台灣好手，可是她接班人呢！」事實上，阿嬤其實大有來頭，曾獲得1958年亞運桌球女團銅牌，「算一下應該是70年前的事了」，只要電視有桌球比賽，阿嬤就會超級認真看，不管對手是誰，只要好球都會稱讚。

▲▼阿嬤曾代表台灣參加亞運獲得銅牌。（圖／網友授權提供、中華奧林匹克委員會官網）



根據「維基百科」資料顯示，阿嬤本名為「陳月」，1962年與莊進益搭配，獲得全省桌球錦標賽混合雙打亞軍。1958年，陳月與陳寶貝、江彩雲、姚足共同奪得1958年亞洲運動會桌球女子團體銅牌。

在「中華奧林匹克委員會」官網，也可以查到當年的資料，1958年東京亞運會，陳月在女子單打止步8強，女子雙打也同樣止步8強，不過女子團體拿到銅牌。

貼文掀起網友討論，「對運動專業的熱情沒隨著歲月而消逝，這令人尊敬」、「阿嬤好可愛唷，超熱情的」、「阿嬤看起來完全不像90歲耶！果然有在穩定運動的人身體狀態會看起來比較年輕」、「阿嬤那個眼神一看就是準備要指導了」、「那可是90年功力的講評啊」、「專業的就是看球不看人，謝謝阿嬤」。

照片獲得原PO授權提供轉載。