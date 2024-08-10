阿嬤下公車　悠遊卡「餘額8千↑」他跪了！大票狂點頭：超多

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多地方都能用悠遊卡，包括搭乘大眾交通工具，去超商買東西等等，不少人都會多儲一些錢在裡面。就有網友表示，搭公車時無意間瞥到刷卡機，發現有位要下車的阿嬤刷卡後，機器顯示「餘額：8608」，令他瞬間驚呆，打趣吐槽「阿嬤那是悠遊卡不是金融卡餒！」引發話題。

「老人好像都很放心自己的悠遊卡欸！」有網友在Threads分享，他搭公車的時候，看到有個阿嬤要下車，「嗶」了一下刷卡機後，機器顯示出餘額為「8608元」，讓他看傻，「阿嬤那是悠遊卡不是金融卡餒！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發熱論，許多人紛紛點頭，「我上次看到排前面的阿嬤說要儲值兩萬…（超商）店員一直在解釋不能儲值超過10000==」、「老人的悠遊卡我沒看過低於1000的」、「靠北！阿公悠遊卡的錢比我帳戶的錢還多」、「真的！我的悠遊卡是信用卡自動加值，低於100就會自動加500，有時候看到前面的餘額7-8千都覺得心臟好大顆。」

有網友則表示，「可能兒女／孫子女懶得跟父母／祖父母解釋加值這件事，或怕他們不會操作加值，就一次加一大堆」、「或許是晚輩幫忙一次存個一萬，讓阿嬤一整年都可以搭車和需要時買點吃的用的？我就是這樣養小孩的。」

還有人推測，「有可能是因為很多老人平時只會拿悠遊卡（敬老卡）搭車，並沒有拿來做一般消費的習慣。但近幾年來台北市政府很喜歡把一些原本用現金方式發放的老人福利，改成用悠遊卡儲值的方式發放，如果這樣幾年下來只進不出，就可能累積一筆不少的金額了。」