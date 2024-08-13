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大陸 大陸焦點 特派現場

逼病童母陪睡換捐款！大陸慈善家被爆是禽獸　178名罕病兒媽受害

中國慈善家被爆是禽獸「陪睡才能拿善款」，驚傳178名罕病兒媽媽受害。（翻自《網易》）

▲慈善家雷克被爆料利用職權多次要脅病童母親陪睡。（翻自《網易》）

圖文／鏡週刊

大陸先前傳出一名慈善家雷克，逼迫罕病兒的媽媽必須要陪睡，才能拿到善款補助，現在更驚傳有178名媽媽受害，現在她們集結發聲，希望能討回公道。

現年45歲的大陸兒慈協會河南團隊負責人雷克，在上週被爆出他逼迫無經濟能力的罕病兒媽媽，必須上床陪睡，他才願意簽字發放善款。不少母親為了拿到錢為孩子治病，所以只好忍受屈辱答應，但最新消息顯示，至少有178名罕病兒媽媽，都受到雷克的淫威並屈服。

據《網易》報導，就有受害媽媽出來爆料，稱雷克利用救治孩子的弱點，逼迫她們上床陪睡，甚至惡毒地說：「就一直拖，把孩子拖死就可以吞沒善款。」這名媽媽最後痛心地說：「這世間還有什麼不骯髒！孩子在地上，我們在床上。」

有受害媽媽出來爆料。（翻自《網易》）

▲有受害媽媽出來爆料。（翻自《網易》）

另外還有一名受害媽媽也稱，如果要讓雷克開支票，先決條件就是「先開房」。這名媽媽說，只要人抵達雷克的指定摩鐵，然後乖乖上床，雷克就會在現場直接開支票，這位媽媽就說：「骯髒算什麼！有比生命更重要嗎？」報導指出，目前相信至少有178名罕病兒媽媽受害，其中有媽媽因為孩子已經過世，所以願意站出來現身說法，並希望號召更多受害者，來向雷克討回公道。

不僅如此，外界也相信，雷克有貪污善款之嫌。不過河南慈善總會先前表示，雷克曾為該會常務理事，但因長期不積極履行職責，數月前已被依照章程規定免職，而且已經好久和他聯絡不上了。 報導也指出，河南慈善總會的回答，明顯是在推卸責任，因為「雷克早就被免職，已經不是兒慈協會的人」，再加上「因網上披露的實際證據較少，舉報真實性遭到部分網友質疑」，因此雷克的案件能否被處理，至今仍是個未知數。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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