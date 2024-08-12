日本女子標槍金牌北口榛花「比賽途中吃蛋糕」　反差萌爆熱議

▲在比賽過程中的空檔時間，她開始大口吃蛋糕，這與她奮力投擲標槍的畫面，形成反差萌。（翻自奧運官方臉書）

圖文／鏡週刊

巴黎奧運在台灣時間12日凌晨落幕，不過這屆奧運也出現不少可愛鏡頭，日本標槍女選手北口榛花就被拍到，在比賽過程中的空檔時間，她開始大口吃蛋糕，這與她奮力投擲標槍的畫面，形成反差萌，也立刻受到網友們的熱烈討論。

北口榛花這次在標槍決賽期間，被鏡頭拍到在比賽途中，一度趴著吃蛋糕，其可愛模樣跟她擲出65.80公尺的「威震模樣」相差甚遠。事後日本媒體也紛紛報導這一畫面，引發許多網友熱議，她的「反差萌」更是讓不少網友愛上。另外日本媒體也發現，北口榛花戴著蝴蝶耳環出賽，並抹上粉紅色亮彩眼影，打扮風格也格外有特色。

北口這次在女子標槍比賽奪金，也改寫日本田徑史，取得日本在馬拉松以外的首枚田徑金牌。北口本身是北海道人，高中時開始練標槍，後來師從捷克教練塞克拉克（David Sekerák），並轉往捷克留學、專研標槍技術，也因此讓她學得流利的捷克語。

在本屆女子標槍決賽中，北口第一擲就拿到65.80公尺，創下個人賽季最佳成績，也給其他選手不小壓力。最終北口就以65.80公尺的成績奪下金牌，銀牌則由南非選手范迪克（Jo-Ane van Dyk）的63.93公尺拿下。



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