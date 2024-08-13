秀泰集團二代婚外情　小模辣照曝光！33.5萬人追蹤

▲影城小開廖偉翔（左一）爆出婚外情，他的父親廖治德（右2）、哥哥廖偉銘（右1）經營秀泰影城有成，在電影圈 相當出名。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

連鎖影城秀泰集團二代小開廖偉翔，被爆婚內出軌，與甜美小模租屋同居，與他結褵10餘年髮妻子發現陳姓小模與老公的親密合照等證據，向法院提告求償200萬元。士林地院判小三敗訴，須賠廖妻35萬元。

秀泰集團旗下的秀泰影城是全台規模第二大的連鎖影城，由廖家兄弟倆廖偉銘及廖偉翔分任正副總經理，廖偉翔的姐姐廖語晴早年也以「Linda」的藝名出道當歌手，如今已婚並回歸打理家族事業。2008年廖偉翔與妻子洪小姐結婚，並育有2名子女，妻子且為了照顧子女長期居住國外，單身在台的廖偉翔2020年與一名陳姓小模展開婚外情，2人更在北市內湖區租屋同居，廖妻發現丈夫與陳姓小模傳送視訊艷照、過年期間賞花燈時臉貼臉合照，以及互拍熟睡照片等出軌行為，於是提告請求200萬元精神慰撫金。

▲陳姓小模外型清秀，IG擁有33.5萬追蹤，有不少商品推廣發文。

陳姓小模以不知對方已婚理由抗辯，並提出正宮妻獲得他與廖偉翔之間的照片、往來電子郵件、手寫卡片及IG截圖、公證租約等證據都是經由非法手段得來，在法律上不具證據效力，不得作為訴訟證據。

但法官認為正宮所提證據取得途徑，都是來自住家、丈夫手機、電腦、電子信箱檔案等途徑取得，是為保護其配偶權及婚姻家庭生活圓滿而為蒐證；難認是屬無故及損害被告隱私權，重要的是，取得過程並未使用非法強暴脅迫手段，故手段並無不法。

▲廖偉翔的姐姐廖語晴早年用「Linda」藝名出道當藝人，如今已淡出娛樂圈，回歸家庭及家族事業。

此外，雙方來往的電子郵件內容亦可證明雙方有曖昧言語，小模知道對方乃已婚人士，也知道自己處在一段三角關係內，法官認為抗辯理由「不知廖偉翔已婚」顯然是事後卸責的辯解，不予採信，但審酌小模與廖偉翔交往期間不算短，並共賦同居，「已逾越一般男女與異性交往程度之行為，使正宮婚姻圓滿破裂，致原告受有精神上痛苦非輕」，故判小模須賠35萬元。

廖偉翔傍晚透過律師發出3點聲明，除表示在事發之第一時間即與其妻道歉，其妻亦與「陳小姐」彼此已經有了法律上處理；自己與妻子因個性不合早已分居，目前正在進行離婚訴訟，此外也表示因私事佔用社會資源，向社會大眾深表歉意。



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