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大陸 大陸焦點 特派現場

28歲男吃冰吃太快「腦結冰」　醫提醒：偏頭痛患者易發生

冰淇淋,吃冰。（圖／Pixabay）

▲王先生因吃冰淇淋吃太快，導致頭痛。（示意圖／Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名28歲的王先生日前敵不過烈日的攻勢，在路邊買了一個冰淇淋解暑。他連吃兩口後，突然感到前額部往後抽緊一樣疼痛，整個大腦被「凍住」似的。浙江醫院神經內科林高平醫師對此表示，王先生的頭痛叫「冰淇淋頭痛」，與快速食用冰冷食物有關。

據《都市快報》報導，林醫師表示，「有的人在吃進一大口冰淇淋或猛灌飲冷飲後，會突然感覺到腦殼一緊，一陣劇烈而尖銳的疼痛，好像整個腦袋被凍成一坨，身體似乎都僵住了，這一現象被人形像地稱為『腦結冰』。」

▲不少人夏天喜歡來杯裝滿冰塊的飲料。（圖／pixabay）

▲不少人夏天喜歡來杯裝滿冰塊的飲料。（示意圖／pixabay）

林高平提到，對於冷刺激的感受與反應因人而異，一般來說，快速且大量吃下冷飲容易誘發「冰淇淋頭痛」，「我曾接診過一位28歲的女性病患小李，她是做銷售工作的，當天中午，小李大汗淋漓地回到家，她顧不上吃飯，拉開冰箱，先是大口吃完一大盒冰淇淋，緊接著又是一碗冰綠豆湯，剛吃完，小李就感到頭痛欲裂，抱著頭癱在沙發上呻吟，她家人嚇得不輕，趕緊將她送來醫院。」

林醫師說道，「兩種不當的吃冰方式易引起『冰淇淋頭痛』，一是將冷飲直接吞到口腔後部，對口腔黏膜造成強烈的刺激，二是運動或勞作後出汗，此時若猛吃冷飲，頭部臉部驟然遇冷，誘發頭痛，若診斷為冰淇淋頭痛，一般頭痛症狀消失後就沒事了，不必過度擔心，當然，以後吃冷飲得小心，控制量、慢點吃。」

另一名神經內科醫師郭舜源表示，夏季常見的頭痛有幾種，「天氣炎熱導致大量出汗，從而引起腦部血容量不足，出現頭疼，過分貪涼，經常待在空調屋內，容易導致血管收縮因而出現頭痛的症狀，還有就是過量或過快喝冷飲、吃冰淇淋誘發的『腦結冰』。」

▲有專家認為，「腦結冰」更容易發生在偏頭痛的患者。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

▲有專家認為，「腦結冰」更容易發生在偏頭痛的患者。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

郭醫師指出，「『腦結冰』是一種形象的說法，早年醫學界將這種神經性頭痛取名為『冰淇淋頭痛』或冷刺激性頭痛，講的就是大量食用冰淇淋之後，引發的頭部神經疼痛的情況，擴張時，就會出現這種情況，也有專家認為『腦結冰』在偏頭痛患者中更易發生。」

郭醫師提醒，「不要在運動或勞動過後立刻猛食用冷飲，品嚐時一定要注意，小口小口慢慢吃，吃雪糕時，先含幾秒鐘，等冰融化、接近體溫時再咽，吃冷飲後，若有明顯頭痛症狀，可用舌頭輕輕抵住上顎，這樣能加快上顎溫度恢復正常的速度，如果出現持續性噁心嘔吐，以及頭痛頭暈等情況，則需及時選擇正規醫院做檢查。」

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