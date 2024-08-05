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憑直覺選出最想吃的冰淇淋！超準心測看出「你在異性眼中的第一印象」

▲▼心理測驗,冰淇淋,異性,第一印象。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想知道在異性眼中對自己的第一印象是如何嗎？玩個有趣的心理測驗看結果吧。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

遇到心儀的對象時，大部分的人都想要給對方留下良好的第一印象，不過有些外在氣質和性格展現卻可能和你對自己的認知不一樣；好奇自己在異性眼中的第一印象是什麼嗎？快來測看看外國網站《an.an》的心理測驗吧，說不定測試結果會讓你發現原來自己不知道的另一面。

Q：以下哪種冰淇淋是你最想吃的？

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▲▼心理測驗,冰淇淋,異性,第一印象。（圖／取自外國網站）

A：橘子冰淇淋 
B：三色甜筒冰淇淋 
C：雙色甜筒冰淇淋 
D：西瓜冰淇淋

這個心理測驗中的冰淇淋象徵著你的魅力，冰淇淋的形狀則代表你在周圍的人眼中的形象，選好了嗎？往下滑看解答。

A：橘子冰淇淋

你給周圍的異性留下的第一印象是「認真」。你有過明明聊得熱絡卻沒有交換聯絡方式，或是認識之後沒有第二次見面機會，總是在關鍵時刻差一點的經驗嗎？這也許是因為你太過認真的態度無意間與異性之間拉開了距離。如果想讓對方覺得「想再見一面」，可以考慮重新檢視自己的妝容和社交媒體的使用方式，輕鬆一些，或許會讓對方覺得「這個人不錯！」的機會增加。

B：三色甜筒冰淇淋

你在異性眼中經常被認為是「純真可愛」的，甚至很有可能常常有人對你一見鍾情；但如果你感覺「才沒有這回事」，沒有異性跟你進一步發展，可能是因為你沒有把握好機會，在關鍵時刻展露了猶豫不決的態度，反而讓對方跟著卻步。想要抓住戀愛機會，就不要錯過對方情緒高漲的時刻，給予反應、做球給對方，就有迎來充實戀愛的可能性。

C：雙色甜筒冰淇淋

充滿女性化的你是那種憑藉自身魅力迷倒異性的類型，你的優雅會讓周圍的男性心跳加速，只要你願意，不僅能吸引來比你年長的異性，甚至在工作中結識的年輕男孩也會被你吸引。但是要注意不要因此毫無節制地散發魅力、引起爭端，保持謙虛低調的行為會讓你更受異性喜愛。

D：西瓜冰淇淋

就像夏日的西瓜一樣，你給周圍的異性留下的第一印象是「明朗且好相處」，這樣開朗充滿活力的你，可能會對於被很多人喜歡而感到不自在，反而因此在無意中壓抑了自己的性感魅力。不妨試著在異性面前不要過於緊張，自然地表現自己，這樣一來，你自然會給人留下好印象。

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關鍵字：

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