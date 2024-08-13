　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

剪不斷理還亂?柯文哲假帳事件4疑點待解　爭議人物關係圖一次看

▲▼柯文哲「假帳疑雲」相關人物一覽表。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲柯文哲「假帳疑雲」相關人物一覽表。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲總統選舉政治獻金申報不實問題，已延燒多日，昨（12日）民眾黨召開記者會，直指會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節9筆申報；但端木正也發出聲明，強調提供的簽證服務均依法處理，待司法還清白。不過記者會後，整個假帳疑雲並沒有「越辯越明」，反而有4大疑點浮上檯面，都還需要民眾黨與端木正兩造釐清說明。《ETtoday新聞雲》特別整理此次爭議的「人物關係圖」，供讀者快速了解。

▼民眾黨主席柯文哲坦承政治獻金申報不實，讓他對不起支持者。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲出席「反貪腐，護台灣」宣講。（圖／記者林敬旻攝）

疑點一、會計師擅自以4家公司為申報對象，補足差額，為何選擇這4家

民眾黨指出，會計師端木正自行將2000多萬元，分成9筆，擅自調節給包括時樂、尼奧、本可等4家公司，以補足前開差額，也就是未繕打的憑證金額，但此四家公司並不知情也未開立任何發票，會計師繕打不實金額進入監察院系統內，並自行提出申報，亦未對競選總部財務部門據實以告。

端木正則發出聲明，關於柯文哲先生政治獻金申報案，本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

端木正的聲明僅表明，一切都是依法令規定辦理，但是端木正為何選擇這4家公司作帳，灌入大筆金錢，尤其「時樂、尼奧」兩家公司負責人戴利玲，與黃珊珊是「閨蜜」，而木可公關負責人李文娟與柯文哲時任競辦財務長李文宗又是兄妹關係，種種巧合似有待釐清。

疑點二、政治獻金申報皆要有發票憑證，會計師發票從何而來

陳智菡指出，端木正將他認為短差的兩千多萬，分成9筆帳目去核銷，其中一筆灌到尼奧的216萬4311元，精確到個位數，怎麼可能是誤登？重點是也沒有假發票，他是憑空捏造。

由於這4家公司根本沒有開出發票，所以端木正如何取得發票向監察院申報，還有待端木正本人親自說明。

▼柯文哲與端木正。（圖／民眾黨提供）

▲▼端木正與柯文哲主席在會中授予聘書。（圖／民眾黨提供）

疑點三、木可公司與柯文哲關係，依舊成謎

民眾黨前社會力部組長徐慈檉日前爆料，柯文哲競辦報帳要經過李文宗胞妹、木可行銷公關老闆李文娟審核。柯辦財務長李文宗12日稱，李文娟只是協助，所有憑證都是由他簽字。但李文娟既是木可董事長，卻還能「協助」李文宗處理競辦帳務，兩者關係顯然不單純。

再者，李文宗不僅是柯文哲的高中同學，也是是競辦財務長，而與他關係密切的「木可公司」，負責販售柯文哲競選小物，競辦還有1300萬「授權金」流入，雖然陳智菡解釋，1300萬的授權費用並非授權金，而是競選小物的物流、宣傳、管理等費用，但還是跟一般人所理解的授權金費用有差別。

此外昨記者會中，民眾黨代木可發出聲明稿表示，為避免爭議延續，公司「即刻暫停運作」並依法進行清算；清算後的所有盈餘，將全數捐給公益團體。這個舉動讓時代力量黨主席王婉諭認為，無異坐實了木可就是民眾黨的黨營事業。換言之，柯文哲與木可的關係，並沒有在記者會後獲得澄清，反而是剪不斷理還亂。

▼柯文哲競選團隊財務長李文宗。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-李文宗。（圖／記者湯興漢攝）

疑點四、陳佩琪利用兒子做人頭開設公司，柯文哲持續避談，是否事先知情

日前柯文哲兒子先被爆料設立民間公司，且地址登記在即將成為民眾黨中央黨部的台玻大樓。接著，陳佩琪自爆，為了設立「小草咖啡廳」，因為還有公職身分，所以先用兒子名字開設公司、等她退休後再換負責人，不知有違法疑慮。

柯文哲於昨記者會表示，選舉後，覺得組織是弱項，當時有全國性小草咖啡連鎖店計畫，所以陸續在準備。到現在為止，東西就擺在那裡，故事就是這樣而已。但對於是否事先知情？柯文哲避談。

令人質疑的是，陳佩琪用兒子人頭開設公司，更將地址設在黨部地址，這些過程都不需要提供法律文件辦理？而且陳佩琪設立小草咖啡，是為了柯文哲2028總統大選蓄積能量，難道柯對於家人所作所為，事前毫不知情？

▼民眾黨主席柯文哲與夫人陳佩琪是政壇的驚世夫妻。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨主席柯文哲與配偶陳佩琪出席「感恩小草回顧暨木可新品發表會」。（圖／民眾黨提供）

ET快訊
剪不斷理還亂？柯文哲假帳事件4疑點待解　爭議人物關係圖一次看
又有台男被抓！　柬埔寨公開長相、姓名
快訊／暴雨來襲！新北市、新竹縣3地淹水警戒　三峽區列一級
快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報
挺柯網紅失望透了！　「很多錯誤越來越詭異、難以解釋」
快訊／柯文哲涉政治獻金「假帳」風波　監院列五爭議：已派員調查
中捷砍人案調解　高中生父希望賠全台1人1元「2300萬」
「賓利女警」露面！　懺悔求改判：要照顧外婆
快訊／國家警報大響！雷雨狂轟北北桃　4地暴雨告警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

剪不斷理還亂？柯文哲假帳事件4疑點待解　爭議人物關係圖一次看

轟柯文哲記者會把全台當白痴　黃智賢：有會計師會努力做假帳？

挺盧秀燕選黨主席戰2028　蕭旭岑：否將重蹈韓國瑜、侯友宜覆轍

快訊／柯文哲涉政治獻金「假帳」風波　監院列五爭議：已派員調查

民眾黨連環爆！蔡宛秦突發「跳船聲明」：不當代罪羔羊

藍白合絕響？柯文哲中箭「賴清德穩了」　蕭旭岑對藍營前景悲觀

挺柯網紅失望透了！　「很多錯誤越來越詭異、難以解釋」

威脅立院補預算台電就不漲電價？　許宇甄轟：7月才開始就要嚇人

柯文哲陷政治獻金假帳風波　洪孟楷：民眾黨應與會計師一起說清楚

民進黨盼開臨時會過NCC人事案　洪孟楷嗆：國民黨不答應

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

剪不斷理還亂？柯文哲假帳事件4疑點待解　爭議人物關係圖一次看

轟柯文哲記者會把全台當白痴　黃智賢：有會計師會努力做假帳？

挺盧秀燕選黨主席戰2028　蕭旭岑：否將重蹈韓國瑜、侯友宜覆轍

快訊／柯文哲涉政治獻金「假帳」風波　監院列五爭議：已派員調查

民眾黨連環爆！蔡宛秦突發「跳船聲明」：不當代罪羔羊

藍白合絕響？柯文哲中箭「賴清德穩了」　蕭旭岑對藍營前景悲觀

挺柯網紅失望透了！　「很多錯誤越來越詭異、難以解釋」

威脅立院補預算台電就不漲電價？　許宇甄轟：7月才開始就要嚇人

柯文哲陷政治獻金假帳風波　洪孟楷：民眾黨應與會計師一起說清楚

民進黨盼開臨時會過NCC人事案　洪孟楷嗆：國民黨不答應

Zipcar共享汽車新增「7人座MPV、商旅車款」　最低只要115元／h起

快訊／雨彈猛烈！18縣市豪大雨特報　一路下到入夜

紅色粉塵驚爆！霧峰餐廳「彩煙性別趴」挨轟　環保局認定空汙

無懼蝦皮擴展自助取件！ｉ郵箱成長1成　「國內限掛函件」也可領

陸8歲女童下課和家人走散　想起媽媽的話按「紅按鈕」求助成功

獨家／不只籃籃有桃花　短今宣布今年一定要結婚！

剪不斷理還亂？柯文哲假帳事件4疑點待解　爭議人物關係圖一次看

輔大醫院遭波及！雷雨轟炸迴龍變電所　44325戶受影響

宣傳2028棒球回歸奧運　WBSC影片驚喜出現林哲瑄與台灣應援

王思聰爆認了私生女！出天價扶養費…黃一鳴「突搬家+減少直播」

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

政治熱門新聞

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

快訊／柯文哲：直接叫律師告端木正

快訊／卓榮泰：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

影／F-16V升空伴飛施放熱焰彈畫面曝光　奧運英雄機上搶拍

李氏兄妹寄生柯文哲陣營　一圖看出複雜三角關係

藍議員：柯文哲已無緣2028　推測「獻金申報」真相是幕僚A走

1男自稱「前木可總經理」　他怒嗆造謠

「負責任地完全不知情」講幹話！　媒體人開酸李文宗

傳端木正1人查出帳　她3點澄清：別再說謊

民眾黨記者會有動作　律師「現在我信了」揭慣用SOP

「柯文哲人設徹底崩盤」 ！　沈富雄斷言：民眾黨毀了

林郁婷催生體育部！　首位部長熱門人選出線

會計師端木正「公親變事主」　查出漏報卻背黑鍋

漏網鏡頭／賴清德給奧運英雄驚喜彩蛋　林郁婷拿手機錄全程

更多熱門

相關新聞

快訊／柯文哲涉政治獻金「假帳」風波　監院列五爭議：已派員調查

快訊／柯文哲涉政治獻金「假帳」風波　監院列五爭議：已派員調查

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，被爆出多筆假帳，民眾黨昨召開記者會稱是會計自行調節，但會計師端木正則發聲明駁斥均依法令規定處理，讓相關爭議陷入一團迷霧。對此，監察院今（13日）表示，對於輿情反應多起爭議，監院12日已派員查核，若確實違反相關規定最重罰120萬，查核過程中如發現會計師查簽涉及違反相關規定，將依規定報請懲戒，如有其他犯罪嫌疑，將依規定移請檢察機關偵辦。

民眾黨連環爆！　蔡宛秦突發「不自殺聲明」

民眾黨連環爆！　蔡宛秦突發「不自殺聲明」

柯文哲中箭「賴清德穩了」　他對藍營前景悲觀

柯文哲中箭「賴清德穩了」　他對藍營前景悲觀

挺柯網紅失望透了！　「很多錯誤越來越詭異、難解釋」

挺柯網紅失望透了！　「很多錯誤越來越詭異、難解釋」

柯文哲陷政治獻金假帳風波　洪孟楷：民眾黨應與會計師一起說清楚

柯文哲陷政治獻金假帳風波　洪孟楷：民眾黨應與會計師一起說清楚

關鍵字：

民眾黨柯文哲端木正黃珊珊陳智菡陳佩琪李文宗木可尼奧時樂假帳政治獻金

讀者迴響

熱門新聞

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

郭泓志腳踩兩條船營業中記者會被消失

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

即／板橋車站女子落軌遭自強號撞上　右手斷肢身亡

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面