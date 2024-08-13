剪不斷理還亂？柯文哲假帳事件4疑點待解　爭議人物關係圖一次看

▲柯文哲「假帳疑雲」相關人物一覽表。（資料照／記者郭運興製圖，點圖放大）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲總統選舉政治獻金申報不實問題，已延燒多日，昨（12日）民眾黨召開記者會，直指會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節9筆申報；但端木正也發出聲明，強調提供的簽證服務均依法處理，待司法還清白。不過記者會後，整個假帳疑雲並沒有「越辯越明」，反而有4大疑點浮上檯面，都還需要民眾黨與端木正兩造釐清說明。《ETtoday新聞雲》特別整理此次爭議的「人物關係圖」，供讀者快速了解。

▼民眾黨主席柯文哲坦承政治獻金申報不實，讓他對不起支持者。（圖／記者林敬旻攝）

疑點一、會計師擅自以4家公司為申報對象，補足差額，為何選擇這4家

民眾黨指出，會計師端木正自行將2000多萬元，分成9筆，擅自調節給包括時樂、尼奧、本可等4家公司，以補足前開差額，也就是未繕打的憑證金額，但此四家公司並不知情也未開立任何發票，會計師繕打不實金額進入監察院系統內，並自行提出申報，亦未對競選總部財務部門據實以告。

端木正則發出聲明，關於柯文哲先生政治獻金申報案，本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

端木正的聲明僅表明，一切都是依法令規定辦理，但是端木正為何選擇這4家公司作帳，灌入大筆金錢，尤其「時樂、尼奧」兩家公司負責人戴利玲，與黃珊珊是「閨蜜」，而木可公關負責人李文娟與柯文哲時任競辦財務長李文宗又是兄妹關係，種種巧合似有待釐清。

疑點二、政治獻金申報皆要有發票憑證，會計師發票從何而來

陳智菡指出，端木正將他認為短差的兩千多萬，分成9筆帳目去核銷，其中一筆灌到尼奧的216萬4311元，精確到個位數，怎麼可能是誤登？重點是也沒有假發票，他是憑空捏造。

由於這4家公司根本沒有開出發票，所以端木正如何取得發票向監察院申報，還有待端木正本人親自說明。

▼柯文哲與端木正。（圖／民眾黨提供）

疑點三、木可公司與柯文哲關係，依舊成謎

民眾黨前社會力部組長徐慈檉日前爆料，柯文哲競辦報帳要經過李文宗胞妹、木可行銷公關老闆李文娟審核。柯辦財務長李文宗12日稱，李文娟只是協助，所有憑證都是由他簽字。但李文娟既是木可董事長，卻還能「協助」李文宗處理競辦帳務，兩者關係顯然不單純。

再者，李文宗不僅是柯文哲的高中同學，也是是競辦財務長，而與他關係密切的「木可公司」，負責販售柯文哲競選小物，競辦還有1300萬「授權金」流入，雖然陳智菡解釋，1300萬的授權費用並非授權金，而是競選小物的物流、宣傳、管理等費用，但還是跟一般人所理解的授權金費用有差別。

此外昨記者會中，民眾黨代木可發出聲明稿表示，為避免爭議延續，公司「即刻暫停運作」並依法進行清算；清算後的所有盈餘，將全數捐給公益團體。這個舉動讓時代力量黨主席王婉諭認為，無異坐實了木可就是民眾黨的黨營事業。換言之，柯文哲與木可的關係，並沒有在記者會後獲得澄清，反而是剪不斷理還亂。

▼柯文哲競選團隊財務長李文宗。（圖／記者湯興漢攝）

疑點四、陳佩琪利用兒子做人頭開設公司，柯文哲持續避談，是否事先知情

日前柯文哲兒子先被爆料設立民間公司，且地址登記在即將成為民眾黨中央黨部的台玻大樓。接著，陳佩琪自爆，為了設立「小草咖啡廳」，因為還有公職身分，所以先用兒子名字開設公司、等她退休後再換負責人，不知有違法疑慮。

柯文哲於昨記者會表示，選舉後，覺得組織是弱項，當時有全國性小草咖啡連鎖店計畫，所以陸續在準備。到現在為止，東西就擺在那裡，故事就是這樣而已。但對於是否事先知情？柯文哲避談。

令人質疑的是，陳佩琪用兒子人頭開設公司，更將地址設在黨部地址，這些過程都不需要提供法律文件辦理？而且陳佩琪設立小草咖啡，是為了柯文哲2028總統大選蓄積能量，難道柯對於家人所作所為，事前毫不知情？

▼民眾黨主席柯文哲與夫人陳佩琪是政壇的驚世夫妻。（圖／民眾黨提供）