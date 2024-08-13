藍白合絕響？柯文哲中箭「賴清德穩了」　蕭旭岑對藍營前景悲觀

▲蕭旭岑認為，柯文哲重傷對國民黨絕非好事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，台北地檢署昨日主動分案，並在受理其它相關告發案後，將柯文哲列為他字案被告偵辦。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（13日）指出，從政治的角度來看，柯文哲受重傷對國民黨絕不是好消息，因為此事讓藍白在2026年、2028年選舉合作的機率降低很多，「我為國民黨未來的前景感到非常悲觀，之後藍白可能還是會各選各的」，將讓賴清德坐收漁翁之利。

蕭旭岑接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，距今年1月總統大選選完到現在沒幾個月，此事爆出來就是要毀滅柯文哲，而柯確實受到非常嚴重的傷害，這件事在會計、法律的角度，已經有很多人討論，自己若從政治的角度來看，會認為這件事對在未來幾年的政局引起很大的變化。

蕭旭岑指出，國民黨此刻要哀矜勿喜，因為藍白現在在立法院是合作的在野黨，結果搞了半天的國會改革法案，總統賴清德用一個憲法法庭就擋住了，今天柯文哲中箭、重傷，對國民黨絕對不是好事，國民黨不要覺得說太好了，以後2028就少了一個勁敵，這件事不是這樣看。

蕭旭岑續指，民眾黨握有2028總統大選的門票，接下來看柯文哲如何走下一步，有人認為他會變成親民黨主席宋楚瑜第二，「所謂宋楚瑜模式，就是在前總統蔡英文任內，讓他代表台灣出席亞太經合組織（APEC）會議，給他很多尊榮，宋楚瑜照樣出來選總統，可是宋參選不是要挑戰蔡英文，目的是拉低藍營的選票。」

「我看到很多藍營民意代表、支持者很高興，還說早知道當初就不要合作，這是搞錯方向，因為柯文哲重傷對國民黨絕不是好事。」蕭旭岑認為，如果下次總統大選，柯文哲還是出來，跟國民黨的候選人一樣選總統，那賴清德又穩了，所以柯文哲重傷對國民黨絕不是好消息。

蕭旭岑回憶，如果柯文哲當初照前總統馬英九見證簽署藍白六點協議，會有今天嗎？不會，因為就像20年前的國親聯盟一樣，從文宣、組織到預算、法案，都有兩黨組成的共同小組互相討論監督制衡，如果是聯合競選的話，就不會出現今天這種錯誤，這是千金難買早知道，如果柯文哲按照當初承諾的精神簽字照著走，現在國民黨、民眾黨是聯合執政，根本不會發生這樣的事情。

蕭旭岑認為，柯文哲個人官司是未來的觀察重點，是否未來可能也像前行政院副院長鄭文燦一樣被關起來，要視未來政情的發展，若進入後柯文哲時代，民眾黨還是能推出正副總統候選人，這個對賴清德是一個利多，只要民眾黨能推出人選，分走一點選票，還是能三分天下，這個對國民黨是極其負面的消息。

蕭旭岑更感嘆，自己身為藍白合當事者的「小螺絲釘」，他真的感到非常可惜的是，當時如果柯文哲沒有聽黃珊珊的話，他必然不會走到今天這一步，找黃珊珊就是請鬼拿藥單，未來柯文哲政治能量削落的情況下，民眾黨內部的權力重組是一定的，不知道柯文哲有沒有悔不當初，「總之，我為國民黨未來的前景感到非常悲觀，之後藍白可能還是會各選各的，讓賴清德坐收漁翁之利。」