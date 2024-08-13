民眾黨連環爆！　蔡宛秦突發聲明「不當代罪羔羊」

▲民眾黨主席柯文哲、前民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦。（圖／記者林東良翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨深陷2024年大選政治獻金登載不實的疑雲，即便主席柯文哲昨日親上火線召開記者會釋疑，爭議仍未解。前民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦今（13）日在 Thread 上提出警告，「若是想要繼續拉幾個替死鬼下水，我也不會跟你們客氣」。

蔡宛秦今天在 Thread 貼文中強調自己「不成為代罪羔羊」，並聲明近期沒有任何自殺念頭，呼籲若發生任何疑似有被自殺、被誣蔑的行為發生，請網友「幫我討回公道」。

▲蔡宛秦貼文內容。（圖／翻攝蔡宛秦Thread）

蔡宛秦在文中提到：「個人做業個人擔，你想要保全偶像的面貌，你有想過底下的人嗎？我們為你出生入死賺得什麼？就是出來幫你背鍋。」這番言論似乎暗示黨內存在某些矛盾。

她還表示，曾對這個集團及領導者抱有光明希望，但深入核心後卻感到失望。蔡宛秦認為可能是「磁場不合」，並提到「我們不夠年輕不夠漂亮，又不會講好聽巴結的話，所以非常自然地就被排外。」

文末，蔡宛秦表示，算了是該翻頁的時候了，你們最近搞不定的事情，若是想要繼續拉幾個替死鬼下水，我也不會跟你們客氣！她以「善有善報、惡有惡報、不是時候未到，而是即將來到，共勉之」作結。

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