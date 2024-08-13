陸男單車環島遭路燈電死！獲國賠463萬惹議　雙方和解撤回訴訟

▲最高法院審理大陸男子國賠案件時，因雙方和解，撤回起訴，案件就此終結。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

大陸錢姓男子2018年8月間來台單車環島，行經高雄市路竹區時，因路燈漏電慘遭電死。家屬請求高雄市府國賠1165萬餘元，一二審審理後，均認為大陸人民也可適用我國《國賠法》，判准國賠463萬餘元，引發爭議。但本案因檢方另行對相關工程人員依照「過失致人於死罪」提起公訴，雙方達成和解，錢男家屬撤回國賠訴訟的起訴，案件已經終結。

本案因錢男於2018年8月12日來台騎自行車環島，8月16日晚間6點40分許，騎到高雄市路竹區大公路旁的路燈「新達043」旁時，遭該路燈電擊死亡。當時法醫鑑定死因是「電擊性休克」，先行原因為「左前臂至左手腕多處電擊燒灼傷」、「遭電擊」，屬意外死亡。

家屬認為，當時由高雄市政府工務局養護工程處設置及管理該路燈，因養工處疏於維護管理檢修，致路燈漏電，電死錢男。因此家屬跨海提出國賠訴訟，請求1165萬餘元的賠償。

一審高雄地院審理後，法院函詢法務部與陸委會，詢問大陸人民是否可以適用我國《國賠法》求償？當時法務部回覆「似應有『國家賠償法』之適用。」，陸委會更回覆「並無明文規定，但基於人權保障及人道理念，應適用國家賠償法。」因此法院根據兩單位回函，認定錢男家屬可依照《國賠法》求償，判決高雄市政府須國賠463萬餘元。

一審判決出爐後引發爭議，但二審高雄高分院也採用同樣觀點，仍判准國賠463萬餘元。案件上訴第三審，最高法院審理期間，檢方針對路燈維修管理人員，依照「過失致死罪」嫌提起公訴，刑案部分於法院審理期間，高雄市政府與死者家屬達成和解，家屬因此撤回相關訴訟，包含國賠訴訟，因此本案就此終結。