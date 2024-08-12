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電信詐騙案去年增50%！台高檢攜手中信銀　遏止可疑人頭帳戶

▲▼台高檢與中國信託商業銀行簽署「可疑金融帳戶分析」專案合作意向書。法務部長鄭銘謙、台高檢檢察長張斗輝、中信銀董事長陳佳文。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台高檢與中國信託商業銀行簽署「可疑金融帳戶分析」專案合作意向書。法務部長鄭銘謙（右五）、中信銀董事長陳佳文（左五）共同出席。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

詐騙集團猖獗，台灣高等檢察署檢察長張斗輝表示，去年電信詐騙案件新收案件與前年相較，成長將近5成。但在政府努力下，今年案量都有減少。為了打擊詐騙集團，台高檢與中國信託商業銀行簽署「可疑金融帳戶分析」專案合作意向書，將有效遏止可疑人頭帳戶。

張斗輝在12日的簽約儀式中致詞，他提到詐騙集團猖獗的狀況，去年電信詐騙案件新收案件與前年相較，成長了近43％，單純人頭帳戶案件，成長了近53％。但經公私部門共同協力下，今年1至6月，電信詐欺新收案件與去年同期相較，下降約20％；單純人頭帳戶新收案件，與去年同期相較，下降近30％，已有顯著成效，但詐欺集團就像病毒，隨著金融科技發展，詐術一直在蛻變進化，政府必須隨時調整打詐作為，以有效遏止電信詐騙。

▲▼台高檢與中國信託商業銀行簽署「可疑金融帳戶分析」專案合作意向書。法務部長鄭銘謙、台高檢檢察長張斗輝、中信銀董事長陳佳文。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台高檢檢察長張斗輝（右）與中國信託商業銀行董事長陳佳文（左），簽署「可疑金融帳戶分析」專案合作意向書。（圖／記者吳銘峯攝）

另外法務部長鄭銘謙也參加12日的儀式，他指出，人頭帳戶是詐欺集團之命脈，若能公私協力合作壓制，除可阻斷詐團詐騙及洗錢管道，更可減少民眾之財產損害。所以他認為，在臺高檢署與中國信託商業銀行12日簽署的「可疑金融帳戶分析」專案合作意向書，將透過檢銀合作，運用AI技術與大數據資料分析，建立偵測機制，識別管制潛在之不法金融帳戶，若能將此機制擴及運行到全國，不僅壓制詐團氣焰，更可達到減少民眾財損之目標。

中國信託銀行董事長陳佳文親自出席參加這次的簽約儀式，表現中信金對於政府打詐工作的支持。他表示，中國信託商業銀行為防制詐騙，減少民眾被害，推出神盾聯防機制，在迎賓識詐、關懷阻詐等方面，成效顯著，尤其在警示帳戶防制上，自去年初迄今年5月止，平均減少22.5％。

陳佳文也說，為有效避免金融帳戶遭詐欺集團利用作為詐騙工具或洗錢管道，這次台高檢與中國信託商業銀行簽署「可疑金融帳戶分析」合作備忘錄，期盼透過中國信託商業銀行之AI技術與大數據資料分析，掌握潛在不法金融帳戶，得以期前為帳戶管控措施，避免遭詐團作為詐欺及洗錢工具，以減少民眾被害，並適時回饋資訊予台高檢，從源頭防堵詐欺犯罪。

▼中信銀董事長陳佳文指出，本次合作將有效遏止可疑人頭帳戶的出現。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼台高檢與中國信託商業銀行簽署「可疑金融帳戶分析」專案合作意向書。法務部長鄭銘謙、台高檢檢察長張斗輝、中信銀董事長陳佳文。（圖／記者吳銘峯攝）

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