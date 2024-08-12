真的越判越輕！他喝酒拉K「亂刀穿肺」奪1命　15年減到12年定讞

▲新北市某酒吧發生鬥毆事件，滕姓酒客殺害對方，最高法院將他判刑12年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市滕姓男子2021年12月晚間，先到KTV飲酒歡唱，之後到酒吧續攤，其間因太吵鬧與隔壁桌曾姓酒客爭執，滕男就到酒吧外吸食愷他命。之後曾姓酒客又與人發生口角，滕男竟抽出折疊刀加入糾紛，最後殺害對方。最高法院12日將滕男判刑12年定讞。

判決指出，滕男2021年12月初，晚間8點到12點到新北市永和區某KTV，為了幫友人慶生而飲酒歡唱。一夥人飲酒後，又轉到附近的酒吧續攤。其間因為太吵，隔壁桌曾姓、徐姓兩名酒客與滕男等人起了口角。滕男與幾名友人就走出酒吧，在外面車上聊天，滕男也在車內吸食三級毒品愷他命（Ketamine）。

沒多久，滕男等人又走回酒吧內，隔壁桌的曾姓酒客等人，竟在吧檯與其他人起了爭執。滕男因為酒精與毒品的作用，導致辨識行為違法及依其辨識而行為之能力顯著降低，竟上前與曾姓、徐姓2名酒客互毆。酒吧內酒瓶、桌椅亂飛，滕男與曾姓酒客扭打到酒吧外。

雖然其他酒客試圖將2人分開，但滕男仍抽出身上的折疊刀，朝曾男身體砍殺多刀。曾男左側鎖骨區受到銳器傷、左側鎖骨下動脈銳器傷出血、左肺上葉銳器貫穿傷、左肺塌陷、左側血胸、腹部3處銳器傷、左外側腹部銳器傷刺入腹腔及腸道、腸道外溢、左手部銳器傷等等傷害，被送醫急救。最後曾男急救不到1小時就大量出血及血胸而宣告不治。

警方循線逮捕滕男，檢方依照殺人罪嫌對滕男提起公訴。法院審理時，滕男坦承不諱，一審法院將他判刑15年，二審改判刑14年，案經撤銷發回，更一審又減輕為12年。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。