雨彈連7天！低壓逼近全台溼答答　中南部「下到發紅」　

▲周四起低壓帶影響，全台有雨，尤其中南部雨下整天，有局部大雨或豪雨發生機率。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

把握好天氣，中央氣象署指出，今（13日）、明天大部分可以看見陽光，中午過後有午後雷陣雨，周四起低壓帶影響，天氣不穩定，尤其周六到下周各地降雨不會只在午後，且中南部整天有雨，容易出現局部性大雨，對流旺盛時會出現豪雨，這樣天氣型態可能持續到下周四。

氣象署簡任技正伍婉華說，目前中國大陸是一個大低壓區，台灣東方海面也是一片大低壓區，而瑪莉亞颱風登陸日本在今晨2時減弱為熱帶性低氣壓，殘留雲系仍在影響日本，山神颱風往日本方向移動，強度也在減弱。安比颱風預估周五、周六會往日本東南方及東方近海移動。

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她提到，今上午8時形成另一個熱帶性低氣壓，預估未來往偏北方向移動，有機會發展為輕颱，但環境不理想，可能2天以後減弱為熱帶性低氣壓，仍要提醒前往日本的朋友多注意天氣的影響。

▲安比及山神颱風、熱帶性低氣壓TD09路徑預測。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣，伍婉華指出，今、明天台灣大部分地區可以看到陽光，但水氣偏多 經過太陽照射後，中午以後容易有午後雷陣雨，尤其山區在午後容易出現局部性大雨或豪雨。

伍婉華表示，周四起受到低壓帶影響，天氣越來越不穩定，周六開始大部分地區下雨都是整天性的，尤其中南部整天有雨，下雨時間長，而且可能出現局部性大雨，其他地區也有明顯雨勢，午後有局部性大雨的發生機率。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，周四到下周因低壓帶影響，對流雲系容易發展，除了有局部性大雨，當有更旺盛對流雲系發展時，可能出現局部性豪雨，有劇烈降雨發生，這樣天氣型態可能持續到下周三、甚至下周四，但隨著大氣變化也會調整預報資料。

溫度方面，伍婉華表示，未來一周沒下雨仍偏熱，中部、北部高溫約34至35度， 澎湖、金馬及南部、東半部高溫落在32至33度，外出艷陽高照，適時補充水分，慎防熱傷害。