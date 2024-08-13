　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

強震+颱風！台泥氣化爐扛去化大任　彭啓明：公私協力值得效仿

▲▼環境部部長彭啓明等一行人至台泥DAKA再生資源利用中心參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲環境部部長彭啓明等一行人至台泥DAKA再生資源利用中心參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

環境部部長彭啓明12日率政務次長施文真、常務次長沈志修及環境管理署署長顏旭明等一行人至台泥DAKA再生資源利用中心參訪，關心花蓮縣自主處理垃圾去化情形、災後垃圾轉運及氣化爐相關設施運作情況。

參訪行程由台泥公司董事長張安平、副總經理葉毓君、和平廠廠長魏家珮及花蓮環保局副局長饒慶龍陪同介紹並進行意見交流。

▲▼環境部部長彭啓明等一行人至台泥DAKA再生資源利用中心參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣今年4月3日遭遇芮氏規模7.2地震，造成蘇花公路多處坍方封閉，垃圾轉運車輛無法通行，台泥花蓮和平廠設備也受到影響暫停運作，垃圾轉運暫停近兩個月，7月底再次遭遇凱米颱風，垃圾轉運又受到影響，經各方努力目前已恢復正常運作。

▲▼環境部部長彭啓明等一行人至台泥DAKA再生資源利用中心參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府與台泥公司以促參法合作，興建再生資源利用中心，去年12月15日進入營運期，有效解決本縣家戶垃圾堆置問題，透過廢棄物資源化替代原料與燃料及縮短垃圾轉運路程可減少碳排，達成淨零碳排之目標，在處理棘手的垃圾問題的同時，也能協助在地重建、發展觀光及提高就業機會。彭部長表示公私協力模式及結合水泥窯之垃圾去化技術也值得其他縣市效仿。

▲▼環境部部長彭啓明等一行人至台泥DAKA再生資源利用中心參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲彭啓明表示，公私協力模式及結合水泥窯之垃圾去化技術，值得其他縣市效仿。

縣長徐榛蔚表示，雖然花蓮遭遇強震及颱風造成蘇花公路中斷，但氣化爐依舊迅速恢復運作，協助解決本縣迫在眉睫的垃圾去化問題。除了感謝各界全力支持，更呼籲民眾與遊客可以多造訪花蓮，並養成做好垃圾分類等環保行動，減少垃圾轉運去化的壓力，共創環境永續，資源循環。最重要的是盼望身為地球一份子的我們都能夠從自身做起，減少垃圾量，保護環境，讓永續成為生活的一部份。

ET快訊
女職員癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝
愛妻遭成大女職員撞死！　夫悲痛：很難過
被老闆炒魷魚！巴西男「開飛機撞工廠」　墜機畫面曝
秀泰二公子「33萬小三」當過《最大黨》舉牌女郎！IG被挖：目
LIVE／台南「頂加鐵棺材」燒5命！林郁婷90萬獎金重發　秀
獨／高雄某摩鐵揪出針孔！記憶卡可錄800分鐘　解密發現磁軌損
獨／郭泓志腳踩兩條船　《嗨！營業中》記者會被消失原因曝
一家5人葬火窟！13歲女兒「機上接噩耗」　急從杜拜返台
快訊／阿嬤哭癱！台南一家5死　最後通話曝
陸千億元級集團破產！　1.8萬員工失業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消AI主播「游彪仕」　宣導中秋、國慶施放爆竹煙火要有標示！

強震+颱風！台泥氣化爐扛去化大任　彭啓明：公私協力值得效仿

中元節將屆　屏東衛生局抽驗54件應景食品全數合格

屏東獨居婦外出散步迷路　內埔警即時協助

毅宜、樹德捐贈海巡健身裝備　在職專班培訓第二專長強化戰力

尤榮智、蔡育輝率員抗議警用長槍靶場讓溪北活化夢碎　黃偉哲親接陳情

台南六甲農機行火災釀災　黃偉哲到場關心罹難家屬指示全力協助善後

小墾丁渡假村秋分微陽專案開跑　千元優惠每人最低1571元

凱米過後山上通訊不良　廠商上山檢修遇爆胎…里港警伸援手

限量秒殺！五星級鐵窗牌月餅今年降價　8／22開放電話訂購

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

南消AI主播「游彪仕」　宣導中秋、國慶施放爆竹煙火要有標示！

強震+颱風！台泥氣化爐扛去化大任　彭啓明：公私協力值得效仿

中元節將屆　屏東衛生局抽驗54件應景食品全數合格

屏東獨居婦外出散步迷路　內埔警即時協助

毅宜、樹德捐贈海巡健身裝備　在職專班培訓第二專長強化戰力

尤榮智、蔡育輝率員抗議警用長槍靶場讓溪北活化夢碎　黃偉哲親接陳情

台南六甲農機行火災釀災　黃偉哲到場關心罹難家屬指示全力協助善後

小墾丁渡假村秋分微陽專案開跑　千元優惠每人最低1571元

凱米過後山上通訊不良　廠商上山檢修遇爆胎…里港警伸援手

限量秒殺！五星級鐵窗牌月餅今年降價　8／22開放電話訂購

南消AI主播「游彪仕」　宣導中秋、國慶施放爆竹煙火要有標示！

陸掀AI人才搶奪戰　大模型崗位6職缺搶1人年薪220萬起跳

雲豹能源7月營收年減逾6成　盤中一度觸跌停

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業　全台剩民權店營業中

韓國瑜明召集協商人事同意權　綠盼找出共識避空轉

他許願LINE「變成誰已讀」　全場怕爆！內行曝3個APP有這功能

女職員開車癲癇發作釀1死4傷　成大證實：轉出圖書館就一直衝

雙圓燈+雙尾管！CFMoto春風「4缸黃牌重機」將導入台灣販售

62歲阿湯哥奧運「搏命空降」內幕曝光！　霸氣拒用替身：我要做整套

安雅泰勒喬伊剃平頭「對抗雷神」　《瘋狂麥斯》前傳在家就能看！

地方熱門新聞

五星級鐵窗牌月餅降價　8/22開放訂購

農水署桃管處處長換人　何明光回農業部任職

桃捷巧虎彩繪列車　8/12啟航　

違規頂樓加蓋套房　桃園建管處不手軟掃除

平鎮高中推動台美雙聯學制　學生錄取名校

台南六甲農機行火災釀災黃偉哲到場關心罹難家屬

桃園老年人口約36萬　市府加強長照機構稽查

搶中秋商機！70年太陽餅老店跨界合作雲林古坑推限定禮盒

吳堂安視察空勤台東駐地　肯定離島救護轉診成效

農業部桃園管理處處長　謝清文升任

廠商山上檢修通訊遇爆胎　里港警伸援手

尤榮智、蔡育輝率員抗議警用長槍靶場讓溪北活化夢碎

行動電源充電中自燃起火請謹慎使用

小墾丁渡假村秋分微陽專案開跑　住宿價格優惠

更多熱門

相關新聞

雨彈連7天！低壓逼近全台溼答答　中南部「下到發紅」　

雨彈連7天！低壓逼近全台溼答答　中南部「下到發紅」　

把握好天氣，中央氣象署指出，今（13日）、明天大部分可以看見陽光，中午過後有午後雷陣雨，周四起低壓帶影響，天氣不穩定，尤其周六到下周各地降雨不會只在午後，且中南部整天有雨，容易出現局部性大雨，對流旺盛時會出現豪雨，這樣天氣型態可能持續到下周四。

雙颱共舞！山神、安比「接力直衝日本」

雙颱共舞！山神、安比「接力直衝日本」

一圖看3颱現況　鄭明典：安比對流爆發有增強潛勢

一圖看3颱現況　鄭明典：安比對流爆發有增強潛勢

未來10天雨區曝　賈新興：9月起至10月有利颱風生成

未來10天雨區曝　賈新興：9月起至10月有利颱風生成

快訊／雙颱！　「安比」今晨生成恐中颱路徑曝

快訊／雙颱！　「安比」今晨生成恐中颱路徑曝

關鍵字：

強震颱風台泥氣化爐去化彭啓明公私協力效仿

讀者迴響

熱門新聞

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

女醫爆血陳屍醫院　男志工「先殺人後性侵」

秀泰集團二代婚外情　小模辣照曝光！33.5萬人追蹤

快訊／台南農機行火警　5人命喪火窟

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

更多

最夯影音

更多

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面