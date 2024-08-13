強震+颱風！台泥氣化爐扛去化大任　彭啓明：公私協力值得效仿

▲環境部部長彭啓明等一行人至台泥DAKA再生資源利用中心參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

環境部部長彭啓明12日率政務次長施文真、常務次長沈志修及環境管理署署長顏旭明等一行人至台泥DAKA再生資源利用中心參訪，關心花蓮縣自主處理垃圾去化情形、災後垃圾轉運及氣化爐相關設施運作情況。

參訪行程由台泥公司董事長張安平、副總經理葉毓君、和平廠廠長魏家珮及花蓮環保局副局長饒慶龍陪同介紹並進行意見交流。

花蓮縣今年4月3日遭遇芮氏規模7.2地震，造成蘇花公路多處坍方封閉，垃圾轉運車輛無法通行，台泥花蓮和平廠設備也受到影響暫停運作，垃圾轉運暫停近兩個月，7月底再次遭遇凱米颱風，垃圾轉運又受到影響，經各方努力目前已恢復正常運作。

花蓮縣政府與台泥公司以促參法合作，興建再生資源利用中心，去年12月15日進入營運期，有效解決本縣家戶垃圾堆置問題，透過廢棄物資源化替代原料與燃料及縮短垃圾轉運路程可減少碳排，達成淨零碳排之目標，在處理棘手的垃圾問題的同時，也能協助在地重建、發展觀光及提高就業機會。彭部長表示公私協力模式及結合水泥窯之垃圾去化技術也值得其他縣市效仿。

▲彭啓明表示，公私協力模式及結合水泥窯之垃圾去化技術，值得其他縣市效仿。

縣長徐榛蔚表示，雖然花蓮遭遇強震及颱風造成蘇花公路中斷，但氣化爐依舊迅速恢復運作，協助解決本縣迫在眉睫的垃圾去化問題。除了感謝各界全力支持，更呼籲民眾與遊客可以多造訪花蓮，並養成做好垃圾分類等環保行動，減少垃圾轉運去化的壓力，共創環境永續，資源循環。最重要的是盼望身為地球一份子的我們都能夠從自身做起，減少垃圾量，保護環境，讓永續成為生活的一部份。