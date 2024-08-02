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格蘭多納獨創深夜品酩！百年幽魂「西班牙夫人」開啟限時紅邸盛宴

▲▼蘇格蘭,鬼故事,威士忌,女鬼,西班牙夫人,松山文創園區,深夜,品酒會。（圖／品牌提供）

▲格蘭多納・隱世紅邸｜GlenDronach - The Hidden Rouge Mansion」，即將在台北松山文創園區夜半登場！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

夜幕籠罩下的蘇格蘭高地，彷彿有種神秘力量，吸引著無數威士忌愛好者以及冒險家的目光。如今，想要親自感受這片遠離塵囂、迷霧重重的土地，不用再特別搭十幾個小時的飛機，因為在台北松山文創園區即將舉行一場業界創舉、的「深夜品酒會——格蘭多納・隱世紅邸｜GlenDronach - The Hidden Rouge Mansion（以下簡稱格蘭多納・隱世紅邸）」，將以一種令人屏息期待的方式，揭開這個區域的神秘故事以及迷人面紗！

▲▼蘇格蘭,鬼故事,威士忌,女鬼,西班牙夫人,松山文創園區,深夜,品酒會。（圖／品牌提供）

▲「格蘭多納」雪莉桶單一麥芽威士忌系列，竟蘊含一段跨越大海的尋愛故事！？

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

格蘭多納GlenDronach的「西班牙夫人Lady Ghost」了！相傳百年前，一位美麗的西班牙女郎，為了追尋愛人身影，毅然決然的藏身在雪莉桶裡，飄洋過海來到蘇格蘭，因為格蘭多納迷人酒香而不願離去，最後並選擇在格蘭多納的Boynsmill莊園裡長住。百年來她的靈魂常在酒窖四處飄蕩，尤其在深夜微 醺之際，不少⼈都說看過她的⾝影，也就成為這段傳說的由來。

想了解更多威士忌酒廠與西班牙夫人的故事，就不能錯過在松山文創園區難得一見的沉浸式活動，跟著西班牙夫人的靈魂軌跡，穿越黑莓荊棘谷、推開神秘的神秘紅扉，就能在深夜時分展開一場奇幻迷離、酒香四溢的紅邸盛宴！感受西班牙夫人最忘不了的深雪莉桶風味，輕抿一口金黃琥珀色酒液就了然於心，來自蘇格蘭的格蘭多納12年雪莉桶單一麥芽威士忌，除了以酒廠出產的高醇度43%酒心，並採用獨特薩克斯風蒸餾器，以高時製程萃取出既強勁且芬芳的酒液，更選用珍貴稀有西班牙「雪莉之王」PX桶，增添豐富奢華的花果甜香。不枉酒友們的深切期待，這個「格蘭多納40+3」神秘風味密碼以及衝擊靈魂的風味，如今就能台北松山感受到！

▲▼蘇格蘭,鬼故事,威士忌,女鬼,西班牙夫人,松山文創園區,深夜,品酒會。（圖／品牌提供）

▲8/9～8/18深夜，參加獨創的深夜品酒會，一同領略「格蘭多納40+3」的神秘風味密碼。

極度神秘的品酒會「格蘭多納・隱世紅邸」，將於2024年8月9日(五)至8月18日(日)舉行，每個場次約45分鐘，在這場品酒會上，每位參與人將有機會循著西班牙夫人的故事以及格蘭多納「40+3」神秘風味密碼，品飲超過5杯酒款，每一滴都感受得到來自蘇格蘭酒窖的雪莉風韻，每一杯也都要帶給酒饕從未有過的獨特風味體驗。每一個場次還會同步送上限定供應的格蘭多納28年以上珍稀單桶酒款，並搭配精緻佐酒小食，讓酒饕在品酒的同時還能享受與美食加乘的滋味，藉由這次難得的機會，品味稀世珍品酒款的獨特魅力。

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關鍵字：

蘇格蘭鬼故事威士忌女鬼西班牙夫人松山文創園區深夜品酒會

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