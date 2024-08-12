被同事問薪水「要怎麼拒答？」　過來人給答案：他就閉嘴了

▲被問到薪水時，要怎麼拒絕回答？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

薪水在職場上可說是禁忌話題，近日就有網友發文表示，他日前意外得知主管的薪水後，內心實在不平衡，所以最後決定離職，並找了一份新工作。與此同時，他也想知道，倘若日後被問到薪水，他應該怎麼拒絕回答？

男網友在Dcard上，以「同事問薪水該怎麼迴避」為標題發文，提到他們主管常把事情丟給他處理，且如果有問題，還會把責任推給他。然而，他日前卻意外得知主管的薪水有多少，甚至發現老闆會私下給主管紅包，於是他內心開始不平衡。

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原PO因為實在不舒服，所以最終選擇離職，並找了一份新工作。與此同時，他也很擔心新同事會不會問他薪水，大家會因為薪水高低而影響對這個人的看法嗎？若職場被問到薪水相關問題，應該怎麼拒絕回答？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「回先問他，再回比你少，就閉嘴了」、「你就說依你的能力只能領28k，不像他一定是領50K之類的幹話啊」、「就說：領跟你差不多，通常對方就會閉嘴不會再問下去」、「我都直接回最低薪資」。其中還有網友建議，「你就說公司規定不能討論薪水，同事之間，做的事一樣，薪水差300～1000元，一定會不平衡」、「保密協議可能不方便透露」。