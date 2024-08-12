到同事家住一晚！不會碰到長輩「還要送禮嗎」　網友答案一面倒

▲到同事家住，有需要準備禮盒嗎？（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都相信「禮多人不怪」，如果去同事家借住一晚，通常會準備禮物嗎？近日就有網友發文表示，他和同事要去另個同事家住一晚，基本上不會碰到對方爸媽，這樣要帶禮盒示意一下嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「去朋友家也需要準備禮盒嗎」為標題發文，提到他和同事因為工作關係，要去另個同事家借住一晚。由於該同事與父母同住，因此他就在思考，這樣是不是應該帶個禮盒過去？

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不過原PO也說，他們很晚才會到同事家，而隔天又是一早就會出門，所以基本上不會碰到同事爸媽，這樣要帶東西嗎？還是大家會認為，既然遇不到就不必特別準備？

貼文曝光後，多數網友都認為，「送個餅乾禮盒，不貴又不失禮」、「送小禮物很合理啊，不一定要禮盒，看他習慣送，例如咖啡包、茶包」、「一定要，這是基本禮貌」、「買個水果之類的就行了吧」、「買水果或300元以下禮盒就好」、「有借住的話買個小禮盒吧」。

也有網友表示，「只要到別人家裡，就是一種打擾，因為別人要因你來，提早準備打掃之類，還會影響生活作息」、「真的，別人拜訪其實是種壓力」、「住別人家是打擾，他要花時間掃除、接待你們，回家不能廢著放鬆，禮貌要有」。