　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

到同事家住一晚！不會碰到長輩「還要送禮嗎」　網友答案一面倒

▲▼好鄰居,住戶,管委會,親戚,走春,拜訪。（示意圖／記者曾筠淇攝）

▲到同事家住，有需要準備禮盒嗎？（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都相信「禮多人不怪」，如果去同事家借住一晚，通常會準備禮物嗎？近日就有網友發文表示，他和同事要去另個同事家住一晚，基本上不會碰到對方爸媽，這樣要帶禮盒示意一下嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「去朋友家也需要準備禮盒嗎」為標題發文，提到他和同事因為工作關係，要去另個同事家借住一晚。由於該同事與父母同住，因此他就在思考，這樣是不是應該帶個禮盒過去？

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO也說，他們很晚才會到同事家，而隔天又是一早就會出門，所以基本上不會碰到同事爸媽，這樣要帶東西嗎？還是大家會認為，既然遇不到就不必特別準備？

▲▼壞鄰居,惡鄰,住戶,管委會,親戚,走春,拜訪。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，多數網友都認為，「送個餅乾禮盒，不貴又不失禮」、「送小禮物很合理啊，不一定要禮盒，看他習慣送，例如咖啡包、茶包」、「一定要，這是基本禮貌」、「買個水果之類的就行了吧」、「買水果或300元以下禮盒就好」、「有借住的話買個小禮盒吧」。

也有網友表示，「只要到別人家裡，就是一種打擾，因為別人要因你來，提早準備打掃之類，還會影響生活作息」、「真的，別人拜訪其實是種壓力」、「住別人家是打擾，他要花時間掃除、接待你們，回家不能廢著放鬆，禮貌要有」。

ET快訊
正妹警上任才半年　意外逮到詐欺通緝犯
3屆都輸美國男籃！法國麥當勞「考慮下架1物」
不只00940！　00939文宣踩「保本、保證獲利」紅線挨罰
林郁婷、波蘭妹「一起比6手勢」　真相長知識
太暖！李洋過29歲生日「做有意義的事」
首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信
奧運終場哨還沒吹　場上球員全不比了！現場球迷噓爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3屆都輸美國男籃！法國麥當勞「考慮下架1物」　PTT驚：應該要吃爆

台鐵南靖=後壁傳「路基疑似沉陷」　限速10公里慢行

奇美全新特展《畫師們》搶先看　揭密驚人「畫家養成術」

到同事家住一晚！不會碰到長輩「還要送禮嗎」　網友答案一面倒

捷運站提款機領千元「吐5張」！ 苦主崩潰：不敢花

太暖！李洋過29歲生日「做有意義的事」　邀大家幫助16類弱勢族群

快訊／對流旺盛「16縣市大雨特報」　下到入夜

校長被批護航愛女、揮霍校務基金　勤益科大發聲明

看完奧運被圈粉！　60名選手「IG帳號」一次看

長榮雅加達飛台北遇亂流！飛機餐灑滿地　6空服員受傷

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

3屆都輸美國男籃！法國麥當勞「考慮下架1物」　PTT驚：應該要吃爆

台鐵南靖=後壁傳「路基疑似沉陷」　限速10公里慢行

奇美全新特展《畫師們》搶先看　揭密驚人「畫家養成術」

到同事家住一晚！不會碰到長輩「還要送禮嗎」　網友答案一面倒

捷運站提款機領千元「吐5張」！ 苦主崩潰：不敢花

太暖！李洋過29歲生日「做有意義的事」　邀大家幫助16類弱勢族群

快訊／對流旺盛「16縣市大雨特報」　下到入夜

校長被批護航愛女、揮霍校務基金　勤益科大發聲明

看完奧運被圈粉！　60名選手「IG帳號」一次看

長榮雅加達飛台北遇亂流！飛機餐灑滿地　6空服員受傷

獨／24歲韓男來台旅遊亡！衝高美濕地返程　搭計程車突倒下猝死

奧運期間爆紅　日本「排球男神」石川祐希被票選最想嫁的運動員

點內湖咖啡廳「貝果」外送吃到蟑螂！北市衛生局稽查抓3缺失

烈焰黑煙竄天！雲林疏菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

阿爾及利亞女將克莉芙不忍了！律師在巴黎開告網路霸凌

LIVE／木可你不可？政治獻金爭議連環爆　柯文哲親上火線釋疑

「台灣第一女優」現身成人展！舉牌：互動價目表 路人反應曝光

王宥忻曾家中破產！　晉升10億身家「全球4國家」都有房產

權值股發威！台積電漲6元收940　台股大漲304點來到21773點

日7歲女童闖「奪命水域」溺水！　母為救愛女溺斃沉河底

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

生活熱門新聞

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

即／輕颱山神生成！路徑、對台影響曝

孕婦佔據高鐵對號座！心理師1手段讓萬人讚爆

李洋生日快樂！王齊麟碎嘴「要忍受你臉色」　萬人狂刷：好閃❤️

超瞎！停車場沒車道　學生「扛機車」才能停

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

快訊／對流旺盛「16縣市大雨特報」　下到入夜

長榮雅加達飛台北遇亂流！飛機餐灑滿地　6空服員受傷

快訊／對流發威！15縣市大雨特報　下到晚上

「郭婞淳IG粉絲這麼少？」　萬人見原因秒懂了

「8億新宿舍」插筆電就走火　勤益沒投保竟想拗學生賠

日月潭釣客漁網一撈「殲滅一個庄頭的外來魚種」

更多熱門

相關新聞

TWG Tea月餅水果入味現南國詩意

TWG Tea月餅水果入味現南國詩意

中秋佳節將至，各大品牌紛紛推出應景禮盒。世界奢華茶葉品牌TWG Tea今年推出「瑰寶頌月茗茶月餅禮盒」，結合限定茶品與精緻月餅，為傳統佳節增添新意。而台北101、半島酒店則以地標為品牌，推出傳統月餅禮盒，百年神戶風月堂則以日式伴手「奶油葡萄厚夾心酥」添味中秋。

下班收10幾條訊息！他不讀「被指責態度差」

下班收10幾條訊息！他不讀「被指責態度差」

住雙人房！正妹友人沒洗澡「躺床了」他險翻臉

住雙人房！正妹友人沒洗澡「躺床了」他險翻臉

買60元便當給女同事　茶水間「1畫面」他錯愕

買60元便當給女同事　茶水間「1畫面」他錯愕

LINE訊息加2字　同事妹「秒笑好老」他震驚

LINE訊息加2字　同事妹「秒笑好老」他震驚

關鍵字：

同事禮盒PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面