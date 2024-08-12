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李洋、林郁婷變「金牌教授」！國手動向一次看　郭婞淳回輔大任教

▲▼李洋發布「三金合體」照片。（圖／李洋臉書）

▲本屆奧運金牌得主李洋（左）、林郁婷（中）將到大學任教。（圖／李洋臉書）

記者楊惠琪／台北報導

巴黎奧運今閉幕，我國選手共拿下2金、5銅，締造中華隊史第2佳績。奪牌選手陸續返國，馬不停蹄展開下一步，像是羽球男雙金牌得主李洋、拳擊金牌林郁婷，將分別到國立體育大學和文化大學任教；獲得舉重銅牌的郭婞淳，也將回到輔仁大學體育系任教。

為中華隊奪下拳擊隊史首面金牌的女拳王林郁婷，預計明天早上返抵國門。林郁婷是文化大學校友，今年考取文大運動教練研究所博士班，也將以專業技術人員的身分，獲聘擔任文化大學體育系專任助理教授，113學年度在大一新生體育課開設「拳擊」選修，以及體育系「運動專長訓練」必修課。

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▲林郁婷（右）曾獲文化大學運動精英獎，左為教練曾自強。（圖／文化大學提供）

▲林郁婷（右）接下新教職，今年9月在文大開設2門課程，左為教練曾自強。（圖／文化大學提供）

羽球「黃金男雙」李洋及王齊麟本屆衛冕奧運金牌，創下奧運新記錄。其中李洋在賽前就宣告，將在今年9月台北羽球公開賽後引退，李洋從國家隊退役後，將到國立體育大學擔任副教授，繼續貢獻所學，協助國內羽球運動發展，教育部長鄭英耀也公開允諾，將透過「百億青年圓夢計畫」全力支持李洋繼續未完的羽球夢。

至於王齊麟目前仍在台北市立大學運動競技系研究所攻讀博士班，返國回歸球團土地銀行後，將與年輕新生代球員合作，以母雞帶小雞，繼續羽球賽事生涯。

「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運女子舉重59公斤賽勇奪銅牌，連續3屆奪牌，成為台灣史上第一人。郭婞淳是輔大體育系校友，母校也早在2019年就聘任她為「金牌教師」，擔任輔大體育系特聘副教授級專業技術人員，113學年度開設的課程是「重量訓練」，已掀起在校生的搶修潮。

▲郭婞淳在輔大任教。（圖／輔大提供）

▲郭婞淳從2019年就在母校輔大任教至今。（圖／輔大提供）

本屆獲得「男子單槓」銅牌的唐嘉鴻，目前仍攻讀台灣師範大學體育與運動科學系博士班。台師大表示，唐嘉鴻1年前，因為阿基里斯腱斷裂的重創，被迫暫離體操場，但並沒有因此放棄，積極復健重返賽場，成功為台灣奪牌，努力和堅持的決心，是全校的榜樣，未來唐嘉鴻博士班畢業後，若願意朝教學之路發展，學校將全力支持他在學術與職業上的雙重發展。

▲▼「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）

▲師大博士班學生唐嘉鴻奪銅牌，校方表示將支持他在學術和職業雙重領域發展。（圖／中華奧會提供）

台灣拳擊好手吳詩儀與陳念琴，本屆奧運分別在女子60公斤級和女子66公斤級奪下銅牌，吳詩儀目前仍是國立體育大學競技與教練科學研究所碩士班學生，陳念琴則就讀清華大學運動科學系碩士班。
 

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