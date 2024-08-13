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13歲少女乳製品過敏　買熱可可「喝一口竟丟命」！媽目睹崩潰

▲▼咖啡,熱可可,熱巧克力,熱飲。（圖／CFP）

▲ 一杯熱巧克力令漢娜喪命。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國2年前發生一起悲劇，一名少女從小對乳製品過敏，有天和媽媽到一間咖啡廳買熱可可，媽媽特別要求將牛奶換成豆奶，未料女兒才喝了一口就發現根本不是豆奶，隨即出現嚴重過敏反應，送醫搶救不治，令目睹全程的母親悲痛不已。

綜合《衛報》等英媒，13歲的漢娜．雅各（Hannah Jacobs）從小就診斷出對乳製品、雞蛋和魚類過敏，平常在飲食上相當謹慎，幾乎不會外食，但事發的2022年2月8日，母親杜伊勒（Abimbola Duyile）帶著她到連鎖咖啡廳Costa外帶一杯熱可可，未料女兒幾小時後就喪命。

案發逾2年後召開驗屍庭，杜伊勒12日表示，她在店員開始調製飲料之前就再三提醒，由於漢娜對奶類嚴重過敏，需要將牛奶換成豆奶，店員也同意會將杯具等設備清洗乾淨。

接著她們拿著做好的熱可可走到附近的牙醫診所，沒想到漢娜才喝下一口就察覺不對勁，一邊大喊「這不是豆奶」一邊衝進廁所。過敏反應來得很快，漢娜開始咳嗽、胸痛、嘴唇和嘴巴腫脹且全身發癢，趕緊到附近藥局求救。

漢娜在藥局嘔吐後昏倒，藥劑師馬上為她注射腎上腺素EpiPen後送醫搶救，但她當天下午1時就宣告不治。

杜伊勒出庭時強調，她點餐時會說得很具體，儘管聽起來很像奧客，她一定會確認店員聽懂她的要求，以至於漢娜總是會在一旁說她太過挑剔，但當時的女店員似乎聽不懂她在說什麼。驗屍庭預計持續6天，相關調查仍在進行。

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