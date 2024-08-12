日7歲女童闖「奪命水域」溺水！　母為救愛女溺斃沉河底

記者王佩翊／編譯

日本島根縣吉賀町高津川11日下午發生死亡事故，一名40歲母親為了救在河中溺水的女兒失蹤，隨後被發現失去意識躺在附近水域的河底，送院搶救仍不治身亡。

根據《山陰中央電視台》報導，死者一家5口11日一同前往吉賀町大野原的高津川戲水，然而5人都沒有穿著救生衣或是攜帶泳圈。當天下午3時半左右，死者的7歲女童在玩水時意外溺水，死者與丈夫隨即跳下水中試圖救出女兒。

7歲女童雖成功被救起，但是死者卻突然消失在水中。警消接獲報案後，隨即趕往現場展開搜救行動，而當地民眾也一同加入救援。直到1個半小時後，才在事故現場附近2至3公尺深的河底找到死者，但送院搶救後，仍在醫院被宣告死亡。

聽聞發生死亡事故，當地居民也震驚表示，這片河域因為水流變化快且深淺不一，因此從以前就被認為是危險水域，當地人根本不會在此游泳，不知死者一家人怎麼敢下水。警方表示，目前正在進一步調查事故的詳細經過。