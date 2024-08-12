快訊／未成年私密片再增41少女受害！　黃子佼現身北院出庭答辯

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

藝人黃子佼在#Metoo爆料後，又捲入持有未成年不雅片案，檢方進一步追查，發現除了一開始查獲的7支影片外，竟還有多達41人受害，且其中年紀最小者僅是國小生，情節十分荒唐離譜。檢方在追查後向法院申請併案審理；台北地院今(12日)下午4時開庭，黃子佼也準時現身出庭答辯，仍身穿與上次開庭時同一件藏青色上衣，但面對媒體，黃全程保持沉默，未有任何回應。

▲黃子佼出庭北院答辯。（圖／記者黃哲民攝）

檢警調查，黃子佼不但是「創意私房」高級會員，經常出資購買影片，並持有一個4TB硬碟，內存有上百部色情影片，檢警初步清查，發現其中有7部影片中女子竟是未成年，不但有裸露胸部、私密處畫面，甚至還有性交行為，且購買日期橫跨2017年8月至2023年7月共6年時間。

起初北檢考量黃子佼表達悔意，且沒有前科，認定其所涉《兒少條例》無正當理由持有少年性影像罪嫌並非重罪，給予緩起訴2年處分，另須支付國庫120萬元，親寫1200字悔過書。未料處分曝光後引起外界輿論譁然，高檢署因此於4月發回北檢續查，北檢5月將其起訴，並建請法官沒收其硬碟。

黃子佼7月15日首度開庭，態度大轉彎、改口拒認罪，還辯稱影片是在兒童及少年性剝削防制條例新法施行前下載的、沒再重製或散布，也不確定當初下載儲存的少女不雅片，就是檢方起訴所舉證的7支影片，「因為時間有點久」。

但檢方逐一清查硬碟內容後卻發現，除了原先的7支影片外，竟還有多達41名受害者也是未成年，其中受害少女年紀最小的僅就讀國小，檢方遂向法院申請併案審理。

▼黃子佼與上次開庭時穿同一件藏青色上衣，今走進北院，全程不發一語。（圖／記者黃國霖攝）