以愛與規矩引領學生成長　基隆暖暖高中蕭惠玲榮獲師鐸獎

▲基隆暖暖高中蕭惠玲榮獲師鐸獎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖高中蕭惠玲老師近日榮獲教育界最高殊榮師鐸獎，在母校服務近30年來堅守「溫柔的堅持，有規矩才能成方圓」的原則，實踐「陪伴孩子找到自己並發揮長才」的理念，學生們不約而同地以「蕭媽」稱呼她，因為在學生眼中她不僅是班導師、數學老師，更是一位用心傾聽孩子聲音的媽媽。

基隆市教育處表示，蕭惠玲老師的教育理念在她的學生「昊昊」身上得到了最生動的體現。昊昊原來是個缺乏自信的孩子，但高一時在惠玲老師的鼓勵及耐心指導下，昊昊完成了跨國校際交流的英文專題報告，此番挑戰後，昊昊提升了自信，在升大學後積極參與系上事務，並擔任系學會會長，深獲教授肯定。

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▲左起昊昊、蕭惠玲老師、昊昊媽媽及妹妹。

此外，惠玲老師在昊昊畢業後，得知昊昊的母親罹患重大疾病需長期住院，不僅在得知消息的第一時間即聯絡昊昊給予安慰及支持，除了主動幫忙接送同樣就讀暖中的妹妹上下學外，並陪伴妹妹完成大學入學甄選的準備，妹妹最後順利錄取國立中興大學。昊昊一家非常感謝惠玲老師在那段最辛苦時間所做的付出。

除了班級經營上的用心，蕭惠玲老師在教學專業上也持續發展精進，結合基隆市特有的海洋文化，與國立海洋大學七個系所合作開辦海洋科技人文課程計畫，以此課程的歷程和結果輔導學生在有興趣的領域探究和學習。她深信教育工作需要各方力量的結合，只要學生未來回想起曾經的教誨並有所作為，一切努力就都值得了。同時，她也感謝暖高中同仁們與所有提供協助的夥伴，並將這份榮耀獻給家人。

教育處代理處長楊桂杰表示，師鐸獎是教育界的最高榮譽，蕭老師以她的無私奉獻和温暖關懷，展現了教育者崇高的精神，期待她能在杏壇持續發光發熱，引領基隆學子的未來。