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棒壘球回歸！他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平透露，會想參加2028年奧運。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

巴黎奧運完美閉幕，由湯姆克魯斯（Tom Cruise）接會旗，上演電影《不可能的任務》經典橋段，正式交棒給2028年洛杉磯奧運。有網友查看下屆奧運項目，發現棒壘球回歸，但拳擊可能取消，引來PTT炸鍋直呼，「沒拳擊，台灣GG」、「感覺涼了」、「棒球若還是6隊，比東奧更難，日本就卡死了」。

一名網友在PTT表示，查看洛杉磯奧運組委網站，2028年比賽項目包括：水上運動、射箭、田徑、羽球、籃球、輕艇、自由車、馬術、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、現代五項、划船、橄欖球、帆船、射擊、滑板、運動攀登、衝浪、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球、舉重、角力。

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美國自選項目則有，棒壘球、板球、腰旗式美式足球、袋棍球與壁球。原PO也幫忙補充，拳擊並沒有被放進2028奧運計畫裡，以及美國將5個自選名額用完。

由於2028棒壘球終於回歸，引來網友熱議，「大谷翔平，日本隊怎麼輸」、「棒球短期賽事的變數比籃球大，美國就算讓大聯盟球員參賽，也不一定穩贏」、「MLB不可能放，美國觀眾的錢一堆」、「MLB一堆不是美國人的選手」、「大谷之前說過洛杉磯奧運，如果球團肯放人，他會參加奧運日本隊」、「棒球若還是6隊，比東奧更難，日本就卡死了」、「其實MLB要選WBC或奧運，重點還是舉辦的時間」。

其他人則回，「感覺涼了」、「手球，台灣是不是有機會奪牌」、「我們女壘是世界級的啊，感覺有機會拿牌」、「我們女壘是有競爭力，但能不能進奧運還得看名額多寡，更別說奪牌了」、「沒拳擊，台灣GG」、「拳擊之前就有傳可能沒有」。

林郁婷替台灣奪下拳擊首面金牌，振奮整個台灣，對於2028年拳擊是否被納入比賽項目，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示，最快將於2025年上半年決定是否納入拳擊比賽項目，他提醒各國拳擊協會，必須為IOC尋找新的、且可靠的國際夥伴，才能確保繼續將拳擊納入下一屆奧運。

▼林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

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