　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／京華城弊案彭振聲應訊3小時　限制出境出海

記者劉昌松／台北報導

被稱為台北市四大弊案之一的京華城容積爭議，在被監察院糾正後，引起連串政治效應，前市長柯文哲遭藍綠陣營輪番質疑在改建容積率上大放送，用獨創的理由把容積獎勵從560%拉高到840%，涉嫌圖利廠商，台北地檢署分案調閱相關審議文件，12日首度傳喚前副市長彭振聲到案，檢察官庭訊3小時後諭令限制出境、出海及住居。

▲▼前台北市副市長彭振聲為京華城容積案到北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲前台北市副市長彭振聲為京華城容積案到北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

已經拆除的京華城購物中心原址位於台北市松山區，2001年開幕時，是當時世界最大的球體建築，也是當時全台唯一的24小時百貨公司，因營運狀況不佳，2018年委託戴德梁行公開標售，2019年熄燈，建築物現已拆除，等待新蓋商辦大樓。

京華城容積爭議源於2011年間，威京集團向北市府申請變更土地使用分區，並申請提高容積率，前台北市長郝龍斌時期堅持容積率392%，遭監察院糾正後，柯市府2018年公告釐清容積率為560%，京華城再進一步提出細部計畫修訂，北市府在2021年間准許容積率再提高成840%。

監察院再度對京華城容積率案展開調查，2024年1月通過監委林盛豐、蘇麗瓊提案，以北市府在法規外創設所謂「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等項目，提高容積獎勵，審議及核定過程有重大違失，對台北市府、都委會與都發局提出糾正。

台北市議會為此組成專案小組調查，小組召集人游淑慧在6月間受訪時，說明會議初步認定將移送廉政會，並指出有委員發現「金流有異狀」，台北地檢署多次洽詢政風單位，調取相關會議記錄，約談承辦人員，釐清都委會在容積獎勵上的疑點。

ET快訊
正妹警上任才半年　意外逮到詐欺通緝犯
3屆都輸美國男籃！法國麥當勞「考慮下架1物」
不只00940！　00939文宣踩「保本、保證獲利」紅線挨罰
林郁婷、波蘭妹「一起比6手勢」　真相長知識
太暖！李洋過29歲生日「做有意義的事」
首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信
奧運終場哨還沒吹　場上球員全不比了！現場球迷噓爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

烈焰黑煙竄天！雲林疏菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

「我能毀了你」街頭擺大字報恐嚇畢書盡　男涉3罪被起訴

木瓜牛奶掛機車被偷！小資女氣炸：有那麼渴嗎　PO文肉搜T恤男

高雄阿北闖紅燈還想「高雄式左轉」　路口慘遭計程車擊落

驚險！2女移工騎電動車上國道　彰化20天第3起誤闖

正妹警上任才半年　意外逮到詐欺通緝犯

台中卡拉OK幹部遭圍毆羞辱…控警吃案+嗆關店　六分局回應了

7旬婦收「偵查佐的LINE」急領錢　北投警拆穿騙局保住百萬

快訊／京華城弊案彭振聲應訊3小時　限制出境出海

一家三口出門...10歲兒車上吃東西噎到！警幫開道5分鐘到醫院

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

烈焰黑煙竄天！雲林疏菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

「我能毀了你」街頭擺大字報恐嚇畢書盡　男涉3罪被起訴

木瓜牛奶掛機車被偷！小資女氣炸：有那麼渴嗎　PO文肉搜T恤男

高雄阿北闖紅燈還想「高雄式左轉」　路口慘遭計程車擊落

驚險！2女移工騎電動車上國道　彰化20天第3起誤闖

正妹警上任才半年　意外逮到詐欺通緝犯

台中卡拉OK幹部遭圍毆羞辱…控警吃案+嗆關店　六分局回應了

7旬婦收「偵查佐的LINE」急領錢　北投警拆穿騙局保住百萬

快訊／京華城弊案彭振聲應訊3小時　限制出境出海

一家三口出門...10歲兒車上吃東西噎到！警幫開道5分鐘到醫院

烈焰黑煙竄天！雲林疏菜外銷包裝廠起火　500㎡鐵皮屋成廢墟

阿爾及利亞女將克莉芙不忍了！律師在巴黎開告網路霸凌

LIVE／木可你不可？政治獻金爭議連環爆　柯文哲親上火線釋疑

成人展舉牌「互動價目表」！近看竟是台灣第一女優 路人激動：本尊很漂亮

王宥忻曾家中破產！　晉升10億身家「全球4國家」都有房產

權值股發威！台積電漲6元收940　台股大漲304點來到21773點

日7歲女童闖「奪命水域」溺水！　母為救愛女溺斃沉河底

「我能毀了你」街頭擺大字報恐嚇畢書盡　男涉3罪被起訴

339萬起！台灣「BMW 5系列」新增車型　530i經銷端接單中

木瓜牛奶掛機車被偷！小資女氣炸：有那麼渴嗎　PO文肉搜T恤男

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

台北郵局男公款買便當　吃了10個月忘記補回慘了

38周孕婦浴室暈倒大出血不治　相驗結果曝

婦慘遇丈夫及子猝逝　獨走淡水河遭救

即／台鐵松山站　旅客入侵鐵軌遭撞

柯文哲政治獻金講不清　北檢主動分案

立體停車場機械故障轎車直落B3　駕駛驚魂全身傷

基隆民宅火警1死1傷　違停影響救災

「小蜜蜂」年輕化！　藥頭吸收未成年情侶販毒

逃逸移工自學施工圖變身「最強小包」

更多熱門

相關新聞

快訊／雲林鐵皮屋大火！棧板、塑膠狂燒黑煙直竄天際

快訊／雲林鐵皮屋大火！棧板、塑膠狂燒黑煙直竄天際

雲林縣二崙鄉中山路一段一處鐵皮屋12日上午11時12分發生火警！現場濃煙狂竄，不斷發出劈哩啪啦的聲響相當驚人，警消獲報出動二崙、西螺、崙背車組前往現場灌救，發現建築內棧板及塑膠用品燃燒，火勢相當猛烈。

砂石車防塵網突升起　猛力拽倒紅綠燈

砂石車防塵網突升起　猛力拽倒紅綠燈

快訊／京華城案延燒！北檢傳喚彭振聲說明

快訊／京華城案延燒！北檢傳喚彭振聲說明

基隆民宅火警1死1傷　鄰居憲兵現場幫救援

基隆民宅火警1死1傷　鄰居憲兵現場幫救援

政治獻金帳不清　柯文哲挨告3罪

政治獻金帳不清　柯文哲挨告3罪

關鍵字：

京華城容積圖利彭振聲影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面