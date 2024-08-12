快訊／京華城弊案彭振聲應訊3小時　限制出境出海

記者劉昌松／台北報導

被稱為台北市四大弊案之一的京華城容積爭議，在被監察院糾正後，引起連串政治效應，前市長柯文哲遭藍綠陣營輪番質疑在改建容積率上大放送，用獨創的理由把容積獎勵從560%拉高到840%，涉嫌圖利廠商，台北地檢署分案調閱相關審議文件，12日首度傳喚前副市長彭振聲到案，檢察官庭訊3小時後諭令限制出境、出海及住居。

▲前台北市副市長彭振聲為京華城容積案到北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

已經拆除的京華城購物中心原址位於台北市松山區，2001年開幕時，是當時世界最大的球體建築，也是當時全台唯一的24小時百貨公司，因營運狀況不佳，2018年委託戴德梁行公開標售，2019年熄燈，建築物現已拆除，等待新蓋商辦大樓。

京華城容積爭議源於2011年間，威京集團向北市府申請變更土地使用分區，並申請提高容積率，前台北市長郝龍斌時期堅持容積率392%，遭監察院糾正後，柯市府2018年公告釐清容積率為560%，京華城再進一步提出細部計畫修訂，北市府在2021年間准許容積率再提高成840%。

監察院再度對京華城容積率案展開調查，2024年1月通過監委林盛豐、蘇麗瓊提案，以北市府在法規外創設所謂「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等項目，提高容積獎勵，審議及核定過程有重大違失，對台北市府、都委會與都發局提出糾正。

台北市議會為此組成專案小組調查，小組召集人游淑慧在6月間受訪時，說明會議初步認定將移送廉政會，並指出有委員發現「金流有異狀」，台北地檢署多次洽詢政風單位，調取相關會議記錄，約談承辦人員，釐清都委會在容積獎勵上的疑點。