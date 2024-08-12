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社會 社會焦點 保障人權

高雄某摩鐵驚見針孔正對床！64G加密卡拍好拍滿　觀光局出手了

▲警方在插座裡頭發現針孔攝影器材 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方在插座裡頭發現針孔攝影器材 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市區一家汽車旅館被住宿情侶發現，房間內正對床鋪的插座深處竟藏有針孔攝影機，當下立即報警，警方當場拆開插座，確實發現一組竊錄設備，目前案件仍調查中。觀光局表示，如查證是業者所為，最重可罰50萬並廢止營業登記。

這起事件發生在11日晚間7點多，一對情侶住進高雄市某家汽車旅館，當時女子在洗澡，而男子坐在房間使用電腦，突然覺得怎麼會有「插座」正對床鋪，於是就拿起手機的手電筒燈光一照，發現裡頭有反光，懷疑有針孔攝影機，於是報請警察前來處理。

▲警方在插座裡頭發現針孔攝影器材 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方拆開插座，發現裏頭有一組攝錄器材 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方到場後拆開了插座，當下就發現一台接有電源的針孔攝影機正在運作，警方取出記憶卡讀取，發現記憶卡已進行加密，暫時無法知道記憶卡裡頭的內容。

報案情侶則指出，64G記憶卡疑有設保護機制，卡片讀取的到，但看不到任何東西，不過知道記憶體是滿的。

店家原本表示要替情侶更換房間，不過員警建議不要再續住，女子事後把事情經過po到網路社群，立刻引發熱議，網友頻頻詢問到底是哪一間。

觀光局對此表示，本案已由警察局偵辦，將配合警方調查。如查證是業者所為，觀光局將依據發展觀光條例第53條，損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客，可處新台幣3萬到15萬的罰款；情節重大者，最重可罰50萬元，並可廢止其營業登記，請業者勿以身試法。

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